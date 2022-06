Boulos: desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips "tem a digital" de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O pré-candidato a deputado federal e líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos (PSOL), afirmou nesta segunda-feira (13) que Jair Bolsonaro (PL) tem responsabilidade pelo desaparecimento do indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, no último dia 5, na Amazônia. De acordo com o ativista, o estímulo à atuação de milícias por Bolsonaro foi uma das causas do sumiço.

"É preciso deixar claro: o provável assassinato de Dom e Bruno tem a digital de Jair Bolsonaro e o libera geral das milícias em todo o território nacional. Minha solidariedade aos familiares e todas e todos que seguem resistindo ao lado dos povos indígenas no país", afirmou o ativista no Twitter.

A Polícia Federal prendeu ao menos três suspeitos pelo desaparecimento. Um deles foi Amarildo Oliveira, conhecido como "Pelado". Uma perícia identificou vestígios de sangue na lancha usada por ele, mas ainda não foi possível descobrir quem são os responsáveis diretos pelo sumiço do jornalista e do indigenista.

A corporação também investiga um esquema de lavagem de dinheiro para o narcotráfico por meio da venda de peixes e animais que pode estar relacionado ao desaparecimento.

As suspeitas são de que o narcotraficante Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia, teria ordenado a Amarildo da Costa de Oliveira, o "Pelado", colocar a "cabeça de Bruno a leilão".

