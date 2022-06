Desaparecidos na Amazônia: PF encontra sangue em lancha e juíza decreta prisão de suspeito

O delegado de Atalaia do Norte (AM), Alex Perez Timóteo, confirmou que foram encontradas manchas de sangue na lancha usada por Amarildo da Costa de Oliveira, o "Pelado" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma perícia identificou vestígios de sangue na lancha usada por Amarildo da Costa de Oliveira, investigado por suposto envolvimento no desaparecimento na Amazônia do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, nesta semana. O delegado do município de Atalaia do Norte, Alex Perez Timóteo, confirmou que foram encontradas manchas de sangue. A entrevista foi publicada nesta quinta-feira (9) pelo portal G1.

"Resta saber, comprovar, com o laudo, se se trata de sangue humano ou de animal. Ainda não temos essa confirmação, mas a perita informou que o laudo sairá em tempo hábil", afirmou.

A Justiça decretou a prisão temporária de Amarildo. Uma testemunha disse ter visto ele carregar uma espingarda e fazer um cinto de munições e cartuchos pouco depois que o indigenista e o jornalista deixaram a comunidade São Rafael com destino à Atalaia do Norte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a testemunha, Pelado é um "homem muito perigoso", que vinha prometendo "acertar contas" com Bruno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de Amarildo, a polícia deteve ao menos outros dois suspeitos pelo desaparecimento do jornalista e do indigenista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE