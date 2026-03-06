Brasil amplia geração elétrica em 1,2 GW no início de 2026 com avanço de usinas solares

247 - A capacidade de geração de energia elétrica do Brasil cresceu 1,2 gigawatts (GW) nos dois primeiros meses de 2026, impulsionada principalmente pela entrada em operação de novas usinas solares em diferentes regiões do país.

Somente no mês de fevereiro, o sistema elétrico nacional registrou acréscimo de 743 megawatts (MW) à potência instalada, resultado da inauguração de novos empreendimentos de geração.

Em janeiro, começaram a operar comercialmente 13 usinas de geração elétrica. Desse total, 11 são centrais solares fotovoltaicas, além de uma usina termelétrica e uma pequena central hidrelétrica.

O ritmo de expansão foi ainda maior em fevereiro, quando 16 novas usinas iniciaram operação. Entre elas, 14 são centrais solares fotovoltaicas, além de uma usina eólica e uma pequena central hidrelétrica.

Ao longo do primeiro bimestre, novos empreendimentos de geração foram liberados em sete estados distribuídos pelas cinco regiões do país. O Rio Grande do Norte liderou a expansão da capacidade instalada no período, com acréscimo de 640 MW. Minas Gerais aparece na sequência, com aumento de 505 MW.

No início de março, a potência fiscalizada de geração elétrica no Brasil atingiu 217.921 MW. Esse número é atualizado diariamente para considerar usinas em operação e projetos autorizados que ainda estão em fase de construção.

Do total atualmente em funcionamento no país, 84,73% da capacidade instalada provém de fontes renováveis, evidenciando o peso dessas tecnologias na matriz elétrica brasileira.