Brasil supera marca histórica com 5,248 mi de barris em outubro

247 - A produção brasileira de petróleo e gás natural voltou a bater recorde em outubro, ao alcançar 5,248 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), superando a marca anterior de 5,160 milhões de boed registrada em julho deste ano. Em relação a setembro, o volume total extraído cresceu 2,7%, consolidando uma trajetória de expansão contínua na indústria de óleo e gás do país.

Os números fazem parte de levantamento preliminar da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado nesta segunda-feira (24) pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. Os dados reforçam o peso crescente da produção brasileira no mercado global de energia, com destaque para a contribuição do pré-sal.

Considerando apenas o petróleo, a produção atingiu 4,024 milhões de barris por dia (bpd) em outubro, o que representa aumento de 2,9% em relação ao mês anterior. No segmento de gás natural, o avanço foi de 2,2%, chegando a 194,5 milhões de metros cúbicos diários, segundo a ANP.

A região do pré-sal ampliou sua participação no total produzido, passando de 81,1% em setembro para 81,42% em outubro, o equivalente a 4,273 milhões de boed. O resultado representa alta de 3,2% na comparação mensal, mantendo a área como principal fronteira produtiva do país.

Dentro do pré-sal, a extração de petróleo somou 3,306 milhões de barris por dia, um crescimento de 3,11% frente a setembro. Já a produção de gás natural nessa região atingiu 153,6 milhões de metros cúbicos diários, alta de 3,6% no mesmo intervalo. Os percentuais indicam que o incremento de oferta em outubro foi puxado, principalmente, pelo desempenho dos campos localizados nessa província.

Com mais de oito em cada dez barris de óleo equivalente produzidos no país vindo do pré-sal, os dados de outubro consolidam a centralidade dessa área para a matriz de produção brasileira de petróleo e gás, ao mesmo tempo em que estabelecem um novo patamar histórico para o setor.