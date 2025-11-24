IBAS reforça união do Sul Global e Lula diz que Brasil, Índia e África do Sul “têm muito a dizer para o mundo”

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que Índia, Brasil e África do Sul têm uma voz própria a apresentar ao mundo e defendeu que o Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS) retome um papel central na articulação política do Sul Global.

As declarações foram dadas neste fim de semana durante a 6ª Cúpula de Líderes do Ibas, realizada à margem da reunião do G20. As informações são da Agência Gov, via Planalto.

O encontro marcou o reencontro dos três países após mais de dez anos sem uma cúpula trilateral. Para o presidente brasileiro, o momento representa uma oportunidade estratégica de revigorar a coordenação política, fortalecer agendas comuns e reforçar a presença dos emergentes na governança global.

“Temos muito a dizer para o mundo”, afirma Lula

Ao lado do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, Lula ressaltou que a identidade comum entre as três grandes democracias do Sul Global é um ativo poderoso para influenciar debates internacionais.

“A condição de grandes emergentes do Sul Global e de grandes democracias confere ao IBAS identidade e aptidões próprias. Compartilhamos muitas causas e temos muito a dizer para o mundo”, afirmou.

O presidente destacou ainda que o ambiente de confiança entre os países permite debates amplos sobre democracia, combate ao extremismo, equidade de gênero, direitos sexuais e reprodutivos e direitos humanos.

Liderança em inteligência artificial e soberania tecnológica

Lula defendeu que o IBAS assuma a vanguarda da governança global da Inteligência Artificial, em um momento em que o tema domina as discussões geopolíticas e econômicas internacionais.

Segundo ele, os três países têm capacidade técnica e política para influenciar o debate mundial sobre dados, algoritmos, regulação e autonomia tecnológica.

“Temos condições de estar na vanguarda da governança global da Inteligência Artificial”, disse.

Além da IA, Lula apontou áreas nas quais o fórum pode ampliar cooperação e articulação política: vacinas, medicamentos, insumos de saúde, ciência e trabalho decente.

Fundo IBAS é exemplo de cooperação Sul-Sul

O presidente também elogiou o Fundo IBAS, criado em 2004, como experiência bem-sucedida de solidariedade internacional. O mecanismo já financiou 51 projetos em 40 países, com foco em redução da pobreza e combate à insegurança alimentar.

Lula afirmou que o fundo foi um “embrião” da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta brasileira adotada pelo G20 durante a presidência do Brasil em 2024.

Potencial de influência em organismos globais

O chefe de Estado reiterou que a coordenação trilateral entre Brasil, Índia e África do Sul tem capacidade de gerar impacto direto em espaços como ONU, G20 e BRICS, garantindo maior participação dos emergentes na formulação de regras internacionais.

“O sentimento que tenho com esta reunião é de esperança”, afirmou Lula ao encerrar sua intervenção.

O papel do Ibas e o contexto do G20

Criado em 2003, o Ibas surgiu como plataforma de articulação política entre três das maiores democracias do Sul Global. O fórum busca fortalecer o multilateralismo, defender reformas na governança global e ampliar a cooperação Sul-Sul.

O encontro ocorreu paralelamente às sessões do G20, que neste ano está sob presidência da África do Sul, com o lema “Solidariedade, Igualdade e Sustentabilidade”.

Nas reuniões do G20, Lula voltou a defender:

tratamento da desigualdade como emergência global,

mecanismos inovadores de financiamento, como troca de dívida por desenvolvimento,

taxação dos super-ricos,

transição energética justa e abandono progressivo dos combustíveis fósseis.

O presidente também se reuniu com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e participou de sessões dedicadas à construção de um futuro justo e equitativo.

Comércio e relevância geoeconômica do G20

Criado em 1999, após a crise asiática, o G20 reúne países que representam mais de 80% do PIB global, 75% do comércio internacional e 60% da população mundial.

O bloco desempenha papel central nas redes globais de comércio. Entre os produtos mais comercializados estão:

manufaturas (automóveis, eletrônicos, maquinário),

produtos agrícolas (cereais, carnes, frutas),

commodities (petróleo, gás natural, minérios e metais).

O Brasil exporta para países do G20 aeronaves, petróleo, ferro, aço, minérios metálicos e produtos do agronegócio.