Lula receberá título de doutor honoris causa em Moçambique

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá na segunda-feira (24) o título de doutor honoris causa da Universidade Pedagógica de Maputo, em Ciência Política, Desenvolvimento e Cooperação Internacional.

A informação consta em comunicado da universidade de Moçambique, onde o presidente Lula realiza vista de Estado. O documento foi divulgado neste domingo (23).

"Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 27 de outubro de 1945 na cidade de Garanhuns, interior de Pernambuco. Foi o sétimo dos oito filhos de Aristides Inácio da Silva e de Eurídice Ferreira de Mello, a dona Lindu, grande referência na sua vida", diz o comunicado, que destaca a biografia do presidente Lula.