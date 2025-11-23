TV 247 logo
      Lula receberá título de doutor honoris causa em Moçambique

      Cerimônia da Universidade Pedagógica de Maputo será na segunda-feira

      O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega a Maputo, Moçambique - 23/11/2025 (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá na segunda-feira (24) o título de doutor honoris causa da Universidade Pedagógica de Maputo, em Ciência Política, Desenvolvimento e Cooperação Internacional.

      A informação consta em comunicado da universidade de Moçambique, onde o presidente Lula realiza vista de Estado. O documento foi divulgado neste domingo (23). 

      "Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 27 de outubro de 1945 na cidade de Garanhuns, interior de Pernambuco. Foi o sétimo dos oito filhos de Aristides Inácio da Silva e de Eurídice Ferreira de Mello, a dona Lindu, grande referência na sua vida", diz o comunicado, que destaca a biografia do presidente Lula. 

