Lula chega a Moçambique para agenda oficial e celebra 50 anos de relações bilaterais

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou neste domingo (23) em Maputo, capital de Moçambique, para uma visita de trabalho que marca os 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Moçambique. A viagem ocorre a convite do presidente moçambicano Daniel Chapo e integra a agenda internacional do governo brasileiro voltada ao fortalecimento de parcerias no continente africano.

A informação foi divulgada pelo próprio presidente em suas redes sociais. Lula destacou a importância histórica e política da relação entre os dois países e antecipou os compromissos previstos na visita. “A convite do presidente @daniel_chapo24, chegamos a Maputo para realizar visita de trabalho a Moçambique. Comemoramos, neste ano, 50 anos de relações bilaterais entre nossos dois países. Aqui, terei agenda extensa no dia de amanhã, que conta com reunião com o presidente para discutir o aprofundamento de nossas relações e encontro com empresários de Moçambique e Brasil. E com muita honra, serei homenageado com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Pedagógica de Maputo”, afirmou.

A agenda oficial inclui um encontro bilateral entre Lula e Chapo, no qual serão discutidas áreas estratégicas de cooperação, como educação, saúde, agricultura, energia e investimentos econômicos. Também está previsto um fórum com empresários dos dois países, com o objetivo de ampliar oportunidades comerciais e estimular novos projetos conjuntos.Além dos compromissos políticos e econômicos, Lula será homenageado com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Pedagógica de Maputo, reconhecimento concedido a personalidades com contribuição relevante para a educação, a democracia ou o desenvolvimento social. A cerimônia deve ocorrer nesta segunda-feira (24).

A visita reforça a tentativa do governo brasileiro de reposicionar sua política externa na África, apostando no aumento da presença econômica do Brasil no continente e no estreitamento de laços diplomáticos. Moçambique é considerado um parceiro estratégico na região, com histórico de cooperação em áreas como saúde pública, agricultura e formação educacional.A delegação brasileira permanece em Maputo até o fim da segunda-feira, quando o presidente retorna à agenda no Brasil.