TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Brasileiros lideram otimismo global e apostam em 2026 melhor que 2025

      Pesquisa da Ipsos mostra confiança elevada no Brasil, com expectativas positivas para economia, renda e qualidade de vida

      Brasileiros lideram otimismo global e apostam em 2026 melhor que 2025 (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

      247 - O Brasil aparece entre os países mais otimistas do mundo quando o assunto é o ano de 2026, com a população demonstrando confiança acima da média global, especialmente em relação à renda disponível e às condições econômicas pessoais. Mesmo após um período considerado difícil por grande parte das nações, os brasileiros mostram expectativas mais positivas para o futuro próximo.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Esse retrato faz parte do relatório Predictions for 2026, da Ipsos, que ouviu entrevistados em 30 países sobre percepções do ano que se encerrou e projeções para o que se iniciou. Segundo o estudo, 66% das pessoas no mundo avaliam que 2025 foi um ano ruim para seus países. No Brasil, esse percentual foi menor, de 61%, representando ainda uma melhora de quatro pontos percentuais em relação à avaliação feita pelos brasileiros no ano anterior.

      Apesar da visão crítica sobre o presente, o sentimento em relação a 2026 é marcadamente mais positivo no país. O Brasil figura entre as quatro nações que menos acreditam na possibilidade de recessão no próximo ano: apenas 36% dos brasileiros veem esse risco, frente a uma média global de 48%. A confiança se reflete de forma ainda mais clara quando os entrevistados comparam diretamente os dois anos: 80% dos brasileiros acreditam que 2026 será melhor do que 2025, enquanto a média mundial é de 71%.

      O otimismo brasileiro ganha força especialmente quando o tema é renda. Mais da metade dos entrevistados no país, 56%, acredita que terá mais dinheiro disponível para gastar em 2026, um índice significativamente superior ao registrado globalmente, de 47%. Ao mesmo tempo, apenas 32% dos brasileiros discordam dessa expectativa, contra 44% na média internacional. Entre as gerações, os Millennials se destacam como os mais confiantes: 66% acreditam que sobrará dinheiro após o pagamento das contas mensais. Já entre os Baby Boomers, o percentual cai para 42%.

      As diferenças geracionais e de gênero também ajudam a explicar o cenário de confiança. Mulheres da Geração Z lideram o ranking de otimismo no país, com 89% acreditando que 2026 será melhor do que 2025, frente a 77% dos homens da mesma geração. As mulheres Baby Boomers aparecem logo em seguida, com 88%, enquanto os homens desse grupo etário são os mais cautelosos, com apenas 59%.

      Mesmo em temas tradicionalmente associados à instabilidade econômica, como o mercado financeiro, os brasileiros mostram uma postura equilibrada. Quando questionados sobre a possibilidade de colapso dos mercados de ações, 38% consideram esse cenário provável, enquanto o mesmo percentual descarta a hipótese, números alinhados à média global.

      Ao comparar o atual momento com períodos mais críticos recentes, a percepção de melhora é evidente. “As pessoas estão se sentindo muito melhor sobre diversos aspectos do que em 2020, ano da pandemia de Covid-19, quando impressionantes 90% (média global) disseram que foi um ano ruim para seu país e 70% disseram que foi um ano ruim para elas pessoalmente”, afirma Diego Pagura, Chief Client Officer da Ipsos.

      Os planos individuais para 2026 reforçam esse clima de confiança. A maioria dos brasileiros pretende investir mais em saúde, bem-estar e relações pessoais. Segundo a pesquisa, 83% planejam se exercitar mais no próximo ano, acima da média global de 75%, e 77% dizem que dedicarão mais tempo à própria aparência. O desejo de passar mais tempo com familiares e amigos também é elevado, citado por 85% dos entrevistados no Brasil.

      Apesar do otimismo predominante, preocupações estruturais permanecem presentes. Questões como segurança pública, riscos de ataques terroristas, impactos ambientais e os efeitos da Inteligência Artificial sobre o mercado de trabalho seguem dividindo opiniões. Ainda assim, no caso da IA, os brasileiros demonstram uma visão ligeiramente mais confiante do que a média mundial: 50% acreditam que a tecnologia pode gerar novas oportunidades de trabalho, embora 61% reconheçam o risco de perda de empregos.

      Para Pagura, o levantamento revela um equilíbrio entre esperança e cautela. “Apesar dos desafios enfrentados em 2025, os brasileiros mantêm uma visão relativamente otimista para 2026, com expectativas positivas para a economia, fortalecimento dos laços familiares e entusiasmo para acompanhar eventos esportivos como a Copa do Mundo. Contudo, preocupações com segurança pública, impacto ambiental e o futuro da tecnologia trazem um equilíbrio à balança, destacando a necessidade de ações governamentais e corporativas que reverberem confiança em um cenário global cada vez mais desafiador”, conclui.

      A pesquisa foi realizada entre 24 de outubro e 7 de novembro de 2025, com 23.642 entrevistas em 30 países. No Brasil, a amostra foi de aproximadamente mil pessoas, com dados ponderados para refletir o perfil demográfico da população adulta. A margem de precisão estimada para a amostra brasileira é de cerca de 3,5 pontos percentuais.

      Artigos Relacionados

      Tags