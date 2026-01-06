Brasileiros lideram otimismo global e apostam em 2026 melhor que 2025

247 - O Brasil aparece entre os países mais otimistas do mundo quando o assunto é o ano de 2026, com a população demonstrando confiança acima da média global, especialmente em relação à renda disponível e às condições econômicas pessoais. Mesmo após um período considerado difícil por grande parte das nações, os brasileiros mostram expectativas mais positivas para o futuro próximo.

Esse retrato faz parte do relatório Predictions for 2026, da Ipsos, que ouviu entrevistados em 30 países sobre percepções do ano que se encerrou e projeções para o que se iniciou. Segundo o estudo, 66% das pessoas no mundo avaliam que 2025 foi um ano ruim para seus países. No Brasil, esse percentual foi menor, de 61%, representando ainda uma melhora de quatro pontos percentuais em relação à avaliação feita pelos brasileiros no ano anterior.

Apesar da visão crítica sobre o presente, o sentimento em relação a 2026 é marcadamente mais positivo no país. O Brasil figura entre as quatro nações que menos acreditam na possibilidade de recessão no próximo ano: apenas 36% dos brasileiros veem esse risco, frente a uma média global de 48%. A confiança se reflete de forma ainda mais clara quando os entrevistados comparam diretamente os dois anos: 80% dos brasileiros acreditam que 2026 será melhor do que 2025, enquanto a média mundial é de 71%.

O otimismo brasileiro ganha força especialmente quando o tema é renda. Mais da metade dos entrevistados no país, 56%, acredita que terá mais dinheiro disponível para gastar em 2026, um índice significativamente superior ao registrado globalmente, de 47%. Ao mesmo tempo, apenas 32% dos brasileiros discordam dessa expectativa, contra 44% na média internacional. Entre as gerações, os Millennials se destacam como os mais confiantes: 66% acreditam que sobrará dinheiro após o pagamento das contas mensais. Já entre os Baby Boomers, o percentual cai para 42%.

As diferenças geracionais e de gênero também ajudam a explicar o cenário de confiança. Mulheres da Geração Z lideram o ranking de otimismo no país, com 89% acreditando que 2026 será melhor do que 2025, frente a 77% dos homens da mesma geração. As mulheres Baby Boomers aparecem logo em seguida, com 88%, enquanto os homens desse grupo etário são os mais cautelosos, com apenas 59%.

Mesmo em temas tradicionalmente associados à instabilidade econômica, como o mercado financeiro, os brasileiros mostram uma postura equilibrada. Quando questionados sobre a possibilidade de colapso dos mercados de ações, 38% consideram esse cenário provável, enquanto o mesmo percentual descarta a hipótese, números alinhados à média global.

Ao comparar o atual momento com períodos mais críticos recentes, a percepção de melhora é evidente. “As pessoas estão se sentindo muito melhor sobre diversos aspectos do que em 2020, ano da pandemia de Covid-19, quando impressionantes 90% (média global) disseram que foi um ano ruim para seu país e 70% disseram que foi um ano ruim para elas pessoalmente”, afirma Diego Pagura, Chief Client Officer da Ipsos.

Os planos individuais para 2026 reforçam esse clima de confiança. A maioria dos brasileiros pretende investir mais em saúde, bem-estar e relações pessoais. Segundo a pesquisa, 83% planejam se exercitar mais no próximo ano, acima da média global de 75%, e 77% dizem que dedicarão mais tempo à própria aparência. O desejo de passar mais tempo com familiares e amigos também é elevado, citado por 85% dos entrevistados no Brasil.

Apesar do otimismo predominante, preocupações estruturais permanecem presentes. Questões como segurança pública, riscos de ataques terroristas, impactos ambientais e os efeitos da Inteligência Artificial sobre o mercado de trabalho seguem dividindo opiniões. Ainda assim, no caso da IA, os brasileiros demonstram uma visão ligeiramente mais confiante do que a média mundial: 50% acreditam que a tecnologia pode gerar novas oportunidades de trabalho, embora 61% reconheçam o risco de perda de empregos.

Para Pagura, o levantamento revela um equilíbrio entre esperança e cautela. “Apesar dos desafios enfrentados em 2025, os brasileiros mantêm uma visão relativamente otimista para 2026, com expectativas positivas para a economia, fortalecimento dos laços familiares e entusiasmo para acompanhar eventos esportivos como a Copa do Mundo. Contudo, preocupações com segurança pública, impacto ambiental e o futuro da tecnologia trazem um equilíbrio à balança, destacando a necessidade de ações governamentais e corporativas que reverberem confiança em um cenário global cada vez mais desafiador”, conclui.

A pesquisa foi realizada entre 24 de outubro e 7 de novembro de 2025, com 23.642 entrevistas em 30 países. No Brasil, a amostra foi de aproximadamente mil pessoas, com dados ponderados para refletir o perfil demográfico da população adulta. A margem de precisão estimada para a amostra brasileira é de cerca de 3,5 pontos percentuais.