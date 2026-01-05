Inclusão digital nas favelas e periferias avança com R$ 2,8 bi em investimentos

247- Moradores de favelas, periferias urbanas e municípios de todas as regiões do Brasil passaram a ter acesso à internet de alta capacidade por meio de um dos maiores projetos de inclusão digital em execução no país. Um investimento de R$ 2,8 bilhões levou conectividade a 3,5 milhões de brasileiros ao longo de 2025, com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), na modalidade reembolsável, sob coordenação do Ministério das Comunicações. As informação são da Agência Gov.

Projeto alcança 1.223 municípios

A iniciativa ampliou o acesso à internet em territórios historicamente marcados pela exclusão digital e alcança 1.223 municípios brasileiros. O projeto conta com o apoio de 479 provedores regionais de internet, sendo 41% de pequeno porte e 55% de médio porte, fortalecendo o ecossistema local de telecomunicações.

Ao todo, estão sendo implantados 12 mil quilômetros de fibra óptica, além da instalação de 616 Estações Rádio Base (ERBs) com tecnologia 4G e 5G. A ampliação da infraestrutura melhora a qualidade do sinal de internet e expande a cobertura em regiões onde grandes operadoras historicamente não atuaram.

O impacto direto do projeto alcança cerca de 781 mil lares e beneficia 680 favelas em todo o país. A conectividade amplia o acesso da população a serviços essenciais, como educação, saúde, trabalho remoto, empreendedorismo e serviços públicos digitais.

Ministro destaca inclusão e cidadania

Para o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, a política pública busca levar conectividade às áreas onde a população mais precisa.

“Estamos levando internet de qualidade para favelas, periferias e municípios que ficaram por muito tempo à margem da transformação digital. Conectividade é inclusão, é oportunidade e é cidadania. Esse investimento garante que milhões de brasileiros tenham acesso a serviços, informação e novas possibilidades de desenvolvimento”, afirmou o ministro.

Além de reduzir desigualdades sociais e regionais, o programa estimula a geração de emprego e renda ao fortalecer provedores locais, que desempenham papel central na expansão da infraestrutura em áreas afastadas dos grandes centros.

Papel do Fust na expansão da conectividade

O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações é gerido pelo Ministério das Comunicações e tem como finalidade estimular a expansão, o uso e a melhoria da qualidade das redes e dos serviços de telecomunicações. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) atua como agente financeiro dos recursos, que são aplicados em programas definidos pelo Conselho Gestor do Fust.

Os recursos podem ser utilizados nas modalidades reembolsável, não reembolsável e garantia, com destinação a empresas prestadoras de serviços de telecomunicações regularmente constituídas, além de entidades públicas ou privadas com atividades compatíveis com os objetivos dos projetos.As iniciativas buscam reduzir as desigualdades regionais no acesso à conectividade e promover o desenvolvimento econômico e social da população.