Ensino integral e educação digital ampliam horizontes para adolescentes

247 - O ensino integral como estratégia para ampliar o aprendizado e promover o desenvolvimento pleno de adolescentes é o tema central do segundo episódio da série Adolescentes e o Mundo Digital. A produção aborda como a escola pode ir além do currículo tradicional ao considerar dimensões intelectuais, físicas, afetivas, sociais e culturais, em um contexto cada vez mais mediado pelas tecnologias de informação e comunicação.De acordo com a Agência Gov, o episódio integra uma série produzida pelo Canal Educação, a TV do Ministério da Educação (MEC), e exibida também pelo Canal Gov, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A atração vai ao ar às segundas-feiras, às 18h30, com reprises distribuídas ao longo da programação.

O debate põe em evidência o acesso às plataformas digitais, que teoricamente deveria ser igual para todos, mas que ainda expõe desigualdades. Nesse cenário, a escola é apresentada como espaço fundamental para a educação digital, ajudando estudantes a desenvolverem competências críticas e responsáveis no uso das tecnologias.

Outro ponto abordado no programa é o Guia do Uso sobre Usos de Dispositivos Digitais, lançado pelo governo federal. O material tem como objetivo orientar escolas, responsáveis por alunos e a população em geral sobre como lidar de forma equilibrada com o uso de telas, especialmente entre crianças e adolescentes.

Participam deste episódio especialistas e gestores da área educacional, entre eles a coordenadora-geral de Tecnologia e Educação do MEC, Ana Dal Fabbro; o gerente para Anos Finais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Bárbara; a coordenadora-geral de Educação Integral do MEC, Raquel Franzim; e a secretária nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Pilar Lacerda. O programa conta ainda com a participação de familiares e estudantes do Centro Fundamental nº 4 de Brasília.

A série Adolescentes e o Mundo Digital propõe um bate-papo entre adolescentes e especialistas da educação sobre temas centrais da juventude contemporânea e sua relação com o ambiente digital. Nesta temporada, composta por quatro episódios, alunos dos anos finais do Ensino Fundamental discutem assuntos como tempestade hormonal, oportunidades para o desenvolvimento integral, clima escolar e saúde mental, além de masculinidades, comunidades de ódio e mediação nas redes.

A produção dialoga também com iniciativas estruturantes do MEC, como o Programa Escola das Adolescências, voltado do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, que busca reduzir desigualdades educacionais, recompor aprendizagens e combater a evasão escolar por meio do diálogo com os próprios adolescentes. Outro eixo é a Estratégia Nacional Escolas Conectadas, executada pelos ministérios da Educação e das Comunicações, que tem como meta garantir conectividade com fins pedagógicos em todas as escolas públicas de educação básica do país.

Os episódios inéditos são exibidos às segundas-feiras, às 18h30, no Canal Educação, com múltiplas reprises ao longo da semana, além de transmissão pelo canal digital aberto, pelo site oficial da emissora e pelo YouTube. A reprodução do conteúdo é gratuita, desde que citada a fonte.