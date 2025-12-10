Austrália inicia inédito banimento de redes sociais para menores de 16 anos e jovens lamentam

247 – A Austrália se tornou, nesta quarta-feira (10), o primeiro país do mundo a implementar um banimento geral de redes sociais para menores de 16 anos. A medida provocou forte comoção entre jovens que, nas horas finais antes da entrada em vigor da lei, publicaram mensagens de despedida em plataformas como TikTok, Instagram e Reddit. As informações são da agência Reuters.

O novo marco regulatório determina que dez grandes plataformas, entre elas TikTok, YouTube, Instagram e Facebook, bloqueiem o acesso de usuários com menos de 16 anos — ou enfrentem multas milionárias. Segundo o governo australiano, 200 mil contas já foram desativadas no TikTok, e “centenas de milhares” serão bloqueadas nos próximos dias.

Jovens publicam despedidas emocionadas antes do corte

Antes da meia-noite de terça-feira, quando o bloqueio começou a valer, adolescentes — e até adultos — inundaram as redes com mensagens de adeus.

O criador de conteúdo Josh Partington, de 29 anos, com mais de 75 mil seguidores no TikTok, escreveu: “Vou sentir saudades de vocês.”

A comoção foi ainda maior entre usuários adolescentes, que cresceram acompanhando influenciadores, memes e comunidades digitais. Um deles afirmou: “Eu vou sentir tanta saudade de vocês e especialmente do conteúdo engraçado. Vejo vocês daqui a alguns anos, mas não sei se minha conta ainda vai existir.”

Outro publicou uma despedida curta e simbólica: “Adeus, vejo vocês do outro lado.”

Muitos compartilharam compilações de seus memes favoritos e incentivaram seus seguidores a migrar para aplicativos alternativos ainda não abrangidos pela lei, como Yope, Lemon8 e Coverstar.

Desespero e isolamento: relatos de perda afetiva e social

No Reddit, especialmente na comunidade r/teenagers, vários adolescentes expressaram angústia com o impacto emocional da medida. Um post, amplamente compartilhado, dizia: “Como um autista de 13 anos, estou devastado. Minha playlist com mais de 1.400 músicas no YouTube será apagada e o Reddit também. Eu não tenho nenhum amigo... vou ficar completamente sozinho pelos próximos três anos, até completar 16.”

Outros usuários permaneceram online até os minutos finais, publicando vídeos com contagens regressivas ao som de Skyfall, de Adele, destacando o trecho: “Este é o fim.”

Reações políticas e perda de seguidores do primeiro-ministro

O protesto virtual também atingiu o primeiro-ministro Anthony Albanese, que perdeu cerca de 6 mil seguidores desde o início da semana. Em um comentário publicado em sua conta no TikTok, um usuário alertou: “Só esperem até que a gente possa votar.”

Nem todos são contra a medida

Apesar da onda de indignação, parte dos adolescentes avaliou que a restrição pode ser positiva. Um deles comentou: “Não vou mentir, o banimento das redes sociais provavelmente é o melhor para nós. Tudo o que fazemos é ficar atrás de uma tela por horas.”