Cacique Raoni recebe alta após internação por problemas respiratórios

247 - O cacique Raoni Metuktire, uma das principais lideranças indígenas do país, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (21), depois de permanecer internado por problemas respiratórios em Sinop, no Mato Grosso.

Segundo comunicado do Hospital Dois Pinheiros, o líder kayapó apresentou “evolução clínica satisfatória” e deixou a unidade “em condição estável”. Após a alta, Raoni foi levado em voo assistido para sua aldeia, localizada na Terra Indígena Capoto/Jarina, também em Mato Grosso.

O deslocamento ocorreu com acompanhamento de um familiar e apoio de equipe médica. Diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica e problemas cardíacos, o cacique seguirá sob acompanhamento clínico domiciliar.

Raoni havia sido internado em uma unidade de terapia intensiva no último sábado (16). No início de maio, ele também passou cinco dias no mesmo hospital, período em que recebeu tratamento para uma hérnia.

Reconhecido mundialmente por sua atuação em defesa dos povos indígenas e da floresta amazônica, Raoni construiu uma trajetória de mobilização internacional. Ao longo de décadas, levou a chefes de Estado, papas e monarcas denúncias sobre ameaças às comunidades tradicionais e ao bioma amazônico.

Mesmo debilitado nos últimos meses, o cacique permaneceu ativo na agenda indígena. Em abril, participou do Acampamento Terra Livre, em Brasília, maior encontro anual de povos indígenas do país.

A projeção pública de Raoni ganhou força na década de 1970, durante sua mobilização contra uma rodovia transamazônica no período da ditadura militar. Em 1989, após conhecer o músico britânico Sting na Amazônia, ele ampliou sua atuação internacional e passou a percorrer diferentes países para defender a preservação da floresta e os direitos dos povos originários.