Cacique Raoni segue na UTI e médicos avaliam transferência para São Paulo

247 - O cacique Raoni permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, no norte de Mato Grosso, enquanto a equipe médica avalia uma possível transferência para São Paulo. Embora os boletins médicos indiquem evolução favorável do quadro clínico, os profissionais responsáveis pelo atendimento consideram encaminhá-lo ao Hospital São Paulo, unidade universitária vinculada à Escola Paulista de Medicina, para acompanhamento especializado em cirurgia. As informações são do Metrópoles.

Raoni, de 94 anos, está internado desde domingo (14), após ser admitido em estado grave. O líder indígena procurou atendimento médico no sábado (13) depois de apresentar episódios de vômito, tosse intensa e dores abdominais. De acordo com o boletim médico mais recente, o cacique encontra-se lúcido, consciente e orientado. Ele também respira espontaneamente e não necessita de ventilação mecânica.

"Nas últimas 24 horas, observou-se melhora progressiva dos parâmetros clínicos, com evolução favorável da função intestinal, estabilização dos parâmetros renais e resposta positiva às medidas terapêuticas instituídas desde sua admissão hospitalar", informa o comunicado divulgado pelo hospital.

Apesar da melhora, a unidade de saúde informou que segue em análise a possibilidade de transferência para São Paulo, onde Raoni poderia ser acompanhado por uma equipe especializada em cirurgia.

Histórico de saúde

Segundo os médicos que acompanham o caso, Raoni possui comorbidades preexistentes. Entre elas estão a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), insuficiência cardíaca, uso de marcapasso cardíaco e hérnia diafragmática, condição que exige monitoramento periódico.

Esta é a segunda internação do líder indígena em menos de um mês. Em maio, ele também precisou ser internado na UTI da mesma unidade hospitalar após apresentar complicações respiratórias e gastrointestinais.

Referência na defesa dos povos indígenas

Reconhecido internacionalmente, Raoni é uma das principais lideranças indígenas do Brasil e uma voz histórica na defesa dos povos originários e da Amazônia. Em 2021, recebeu o título de Membro Honorário da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). No ano anterior, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz.

Sua atuação política ganhou projeção nacional durante a Assembleia Constituinte, quando mobilizou dezenas de indígenas kayapó em Brasília (DF) em defesa dos direitos dos povos originários na Constituição. Ao longo das décadas, sua trajetória também inspirou produções audiovisuais de repercussão internacional, incluindo um filme exibido no Festival de Cannes e indicado ao Oscar.