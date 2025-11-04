TV 247 logo
      CAE deve votar PL de tributos sobre fintechs e bets na semana que vem, aponta Renan Calheiros

      Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos confirma adiamento da votação após pedido do relator Eduardo Braga para ajustes no texto tributário

      Renan Calheiros (Foto: Pedro França/Agência Senado)

      247 - O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta terça-feira (4) que o Projeto de Lei nº 5.473/2025, que aumenta a tributação sobre fintechs e apostas esportivas (bets), não será votado nesta semana. A expectativa, segundo ele, é que o texto seja apreciado apenas na próxima reunião do colegiado.

      A informação foi publicada pelo Broadcast (Agência Estado). Renan explicou que a votação, inicialmente prevista para quarta-feira (5), foi adiada a pedido do relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM). “Não vai ser votado amanhã, porque o relator pediu um prazo a mais. Deve ficar para a semana que vem. Mas aqui nós votaremos”, declarou o presidente da CAE a jornalistas, ao deixar a sessão do colegiado.

      Braga justificou o adiamento dizendo que ainda há pontos técnicos e políticos a serem resolvidos no texto, sobretudo em relação ao aumento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das seguradoras, que passaria para 15%. “Eu acho que, para ajustar, talvez a gente tenha de deixar para a próxima semana”, afirmou o relator.

      Questionado sobre possíveis inclusões no projeto, o senador não descartou retomar a discussão sobre os Juros sobre o Capital Próprio (JCP), tema que havia sido proposto na Medida Provisória nº 1.303, mas retirado por Renan Calheiros ao redigir o PL. Braga disse ainda que pretende dialogar com o Ministério da Fazenda antes de finalizar o relatório. “Ao longo desta terça-feira, vou conversar com representantes da Fazenda”, afirmou, ressaltando que não há reunião presencial marcada. Ele também deve se reunir com entidades setoriais para alinhar eventuais ajustes.

