Isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil pode ser votada no Senado nesta 4ª

247 - A isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês está na sessão deliberativa do plenário do Senado desta quarta-feira (5), a partir de 14h, informou a a Agência Senado nesta segunda-feira (3).

Antes da votação em plenário, o Projeto de Lei (PL), de autoria do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados em outubro, deve ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) nesta terça-feira (4), quando o senador Renan Calheiros (MDB-AL) deverá apresentar seu relatório, de acordo com a Agência Senado.

Além da isenção, o texto garante descontos para quem tem renda mensal entre R$ 5 mil e R$ 7.350. Para compensar a renúncia fiscal, o PL cria um imposto mínimo para quem ganha mais de R$ 50 mil por mês.