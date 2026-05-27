Caiado confirma conversas com Zema sobre aliança eleitoral em 2026

247 - O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que há um “sentimento” favorável à construção de uma aliança política com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) para a disputa presidencial de 2026. A declaração foi dada nesta quarta-feira (27), em entrevista à rádio Nova Difusora, em São Paulo.

A informação foi publicada originalmente pelo jornal O Globo, após Zema também admitir, em encontro com investidores realizado na terça-feira (26), que não descarta uma composição com Caiado no processo eleitoral do próximo ano.

Segundo Caiado, os dois têm discutido a possibilidade de união como alternativa ao cenário de polarização política no país. “Com a última pesquisa, nós conversamos e existe esse sentimento [de união no primeiro turno]. Ele é uma pessoa aberta e nós estamos realmente olhando”, declarou o ex-governador goiano.

Caiado defende união de governadores

Durante a entrevista, Caiado afirmou que as candidaturas de centro e direita precisam reconhecer suas limitações eleitorais e buscar convergência para ampliar competitividade. “Neste momento, as candidaturas estão numa posição, temos que ter humildade para reconhecer, acima de nós. No momento em que nós unirmos todas as forças, elas poderão chegar fortes só no segundo turno ou poderão ainda chegar competitivas no primeiro turno”, disse.

O ex-governador também destacou o peso político de uma eventual composição entre lideranças estaduais bem avaliadas. “É muito emblemático as forças dos governadores bem avaliados, todos juntos no primeiro momento”, afirmou.

Caiado ainda definiu uma eventual aliança como um “atestado de credibilidade política” e um “respiro para a população que quer ver uma alternativa para romper com a polarização”.

Reunião entre Caiado e Zema

O ex-governador de Goiás revelou que esteve reunido com Zema na terça-feira, em um encontro que classificou como “muito produtivo”. Segundo ele, a conversa girou em torno da necessidade de ampliar o diálogo político entre os dois grupos.

As declarações ocorreram após Zema também comentar publicamente a possibilidade de composição eleitoral. Em evento com investidores, o ex-governador mineiro afirmou ter boa relação com Caiado, embora tenha ressaltado que qualquer definição deve ocorrer apenas no prazo final do calendário eleitoral.

“Essas conversas sempre ocorrem e, com toda certeza, o desfecho disso vai ser lá na data-limite. Porque, na política, é na meia-noite da data-limite que as coisas costumam ser definidas, infelizmente”, declarou Zema.

Pesquisa Datafolha influencia articulações

A movimentação entre os dois ex-governadores ocorre após a divulgação da mais recente pesquisa Datafolha. No levantamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 40% das intenções de voto.

Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registra 31%, enquanto Ronaldo Caiado soma 4% e Romeu Zema aparece com 3%.

Nos bastidores, aliados avaliam que uma união entre Caiado e Zema poderia fortalecer um campo alternativo tanto ao governo Lula quanto ao bolsonarismo, especialmente diante da fragmentação das candidaturas de centro-direita.

Relação de Zema com bolsonarismo se deteriorou

Nos últimos meses, Romeu Zema vinha sendo citado por integrantes do PL como possível candidato a vice em uma chapa ligada ao bolsonarismo. No entanto, a relação do mineiro com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu desgaste recente.

Os atritos se intensificaram após críticas feitas por Zema ao senador Flávio Bolsonaro depois da divulgação de áudios enviados ao empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

Apesar das divergências recentes, o cenário para 2026 segue em aberto, enquanto lideranças políticas buscam articulações para consolidar alianças e ampliar espaço no eleitorado nacional.