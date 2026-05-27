Zema e Caiado têm reunião para discutir aliança no 1º turno

247 - Os ex-governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD), ambos cotados como pré-candidatos à Presidência da República em 2026, se reuniram em São Paulo para discutir uma possível aliança eleitoral já no primeiro turno da disputa presidencial. A informação foi publicada pela coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles.

O encontro ocorreu na terça-feira (26), no apartamento onde Caiado passou a morar na capital paulista após deixar o governo de Goiás, em abril deste ano. A conversa entre os dois líderes da direita acontece em meio às movimentações para construção de candidaturas alternativas ao campo bolsonarista.

Horas depois da reunião, Zema comentou publicamente sobre a possibilidade de uma composição com Caiado. Durante participação em um evento com investidores em São Paulo, o ex-governador mineiro afirmou que não descarta alianças para fortalecer uma candidatura de direita além da do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

“Essas conversas sempre ocorrem e, com toda certeza, o desfecho disso vai ser lá na data-limite. Porque, na política, é na meia-noite da data-limite que as coisas costumam ser definidas, infelizmente”, declarou Zema.

O ex-governador também indicou que as definições sobre eventual composição de chapa devem avançar apenas a partir de agosto. Questionado sobre a possibilidade de ocupar a vice em uma eventual candidatura de Caiado, Zema respondeu em tom descontraído e sugeriu a hipótese inversa, com o ex-governador goiano compondo como vice em sua chapa.