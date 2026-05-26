Zema não descarta aliança com Caiado, e Flávio Bolsonaro fica isolado

247 - O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, pré-candidato do Novo à Presidência, não descartou uma eventual aliança com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) para tentar viabilizar outro nome da direita já no primeiro turno das eleições de 2026. Segundo ele, a definição sobre possíveis composições deve ocorrer apenas perto do prazo final para o registro das candidaturas, marcado para 15 de agosto, informa o Estado de São Paulo.

Zema afirmou que o campo da direita ainda pode buscar outra chapa para chegar à disputa presidencial de forma competitiva. Ao comentar o calendário eleitoral, o governador mineiro disse que a decisão deve ficar para “na data limite” do registro das candidaturas.

A possibilidade de uma composição entre os dois ex-governadores indica que setores da direita já avaliam cenários sem o senador e pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, que vem sendo cada vez mais associado a escândalos como o do Banco Master.

Ao não fechar portas para Caiado, Zema mantém aberta a negociação com outras lideranças do campo conservador. A fala também mostra que a definição sobre quem representará a direita na disputa presidencial ainda não está definida, o que ameaça Flávio Bolsonaro.

O prazo de 15 de agosto é considerado decisivo porque marca a etapa em que os partidos precisam registrar oficialmente seus candidatos. Até lá, conversas entre legendas e lideranças devem ganhar peso na tentativa de consolidar apoios e reorganizar o tabuleiro eleitoral de 2026.