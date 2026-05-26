Carlos Bolsonaro denuncia “facada” de Zema e diz que não há “sujeito mais baixo” do que ele

247 – O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, reagiu duramente às declarações feitas pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), durante evento da Amcham, na segunda-feira, e acusou o mineiro de desferir uma nova “facada” no campo bolsonarista. A crise ocorreu após Zema afirmar que votos em Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, poderiam favorecer a reeleição do presidente Lula.

No evento, Zema declarou:

"Quem está votando em Flávio Bolsonaro muito provavelmente vai entregar a eleição para Lula. Isso se não surgir mais nada daqui pra frente."

A fala provocou forte reação de Carlos Bolsonaro, irmão de Flávio Bolsonaro, nas redes sociais. Sem citar nominalmente Zema no início da publicação, o vereador divulgou uma mensagem contundente, elevando o tom do conflito entre setores da direita brasileira e expondo a crescente tensão em torno da sucessão presidencial de 2026.

"Estou para conhecer sujeito mais baixo que esse! Tentamos e na primeira oportunidade vem mais uma facada! E não me venham falar que isto é pontual, pois não é", escreveu Carlos Bolsonaro.

Na sequência, o parlamentar acusou aliados de Zema de atuarem de forma coordenada contra o bolsonarismo.

"O que seus satélites fazem são facilmente identificados quando rapidamente pesquisados, seja por inércia, seja por ação direta! Analisem e tirem vocês suas conclusões!", afirmou.

Carlos Bolsonaro também sugeriu que há articulações políticas mais amplas envolvendo o governador mineiro e setores que, segundo ele, pretendem enfraquecer o campo conservador ligado à família Bolsonaro.

"Este sujeito está cada dia fazendo a chance de seu partido se desintegrar de forma brutal. E os que o apoiam de forma velada ou se mantém inertes, se mostram cada vez de forma mais cristalina o que pretendem fazer com o país", declarou.

Estou para conhecer sujeito mais baixo que esse! Tentamos e na primeira oportunidade vem mais uma facada! E não me venham falar que isto é pontual, pois não é. O que seus satélites fazem são facilmente identificados quando rapidamente pesquisados, seja por inércia, seja por ação… https://t.co/y2hH0QzbNg — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) May 25, 2026

O embate evidencia o agravamento das divisões internas na direita brasileira em meio às movimentações para a eleição presidencial de 2026. Romeu Zema vem tentando consolidar sua posição como alternativa liberal e conservadora fora da órbita direta da família Bolsonaro, enquanto setores bolsonaristas enxergam nas movimentações do governador uma tentativa de fragmentar o eleitorado conservador.

Nos bastidores, aliados de Jair Bolsonaro interpretaram a fala de Zema como um ataque direto à viabilidade eleitoral de Flávio Bolsonaro e um movimento antecipado de disputa pela liderança do campo oposicionista ao governo Lula.