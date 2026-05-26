Federação União-PP vê apoio a Flávio Bolsonaro como improvável

247 - A federação formada por União Brasil e PP considera hoje improvável declarar apoio à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), após a divulgação de informações sobre a relação do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Segundo a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, dirigentes da federação avaliam que a tendência, neste momento, é adotar uma posição de neutralidade na disputa presidencial. A decisão final, porém, deve ser tomada apenas mais perto do período de convenções partidárias, previsto para começar em 20 de julho.

De acordo com o relato, a avaliação interna dependerá do surgimento ou não de novos fatos que possam ampliar o desgaste político de Flávio Bolsonaro. Antes da divulgação das mensagens envolvendo o senador e Vorcaro, União Brasil e PP estavam próximos de fechar apoio ao nome do PL para a eleição presidencial.

As conversas dentro da federação chegaram a incluir a discussão sobre possíveis nomes para a vaga de vice na chapa. Entre os citados estavam a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e a deputada federal Simone Marquetto (PP-SP).

O cenário mudou após a revelação de detalhes sobre o contato entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Dirigentes da federação demonstram incômodo com a postura do senador, especialmente porque ele não teria informado previamente a existência das conversas com o banqueiro, ao mesmo tempo em que criticava pessoas que mantinham relação com ele.

Outro fator que pesa na avaliação da federação é a força do presidente Lula em estados do Norte e do Nordeste. Integrantes de União Brasil e PP consideram que uma aliança formal com Flávio Bolsonaro poderia prejudicar candidatos dos dois partidos nessas regiões, onde Lula mantém influência eleitoral relevante.

Caso União Brasil e PP optem por não apoiar formalmente Flávio Bolsonaro, a tendência é que o senador dispute a eleição com o apoio apenas do PL. Republicanos e MDB também devem adotar posição de neutralidade, segundo a avaliação mencionada pela coluna.

A definição oficial da federação deve ocorrer apenas no período das convenções, quando os partidos formalizam alianças, candidaturas e composições para a disputa eleitoral.