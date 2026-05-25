'Valdemar Costa Neto e Flávio Bolsonaro deveriam dar entrevista à PF', diz Lindbergh (vídeo)

247 - O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) criticou da extrema direita brasileira nesta segunda-feira (25), pela rede social X, antigo Twitter, após o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, confirmar que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, recorreu ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, com o objetivo de conseguir financiamento para o filme Dark Horse, sobre a trajetória de Jair Bolsonaro (PL).

Em entrevista à Globo News, o dirigente do PL fez a confirmação após o site The Intercept Brasil revelar, no último dia 13, que o parlamentar da extrema direita negociou diretamente com o ex-banqueiro um valor de R$ 134 milhões para ser investido no longa. Do total, 61 milhões teriam sido repassados.

“Essa gente tem que dar entrevista para a Polícia Federal”, escreveu Lindbergh. “Valdemar da Costa Neto e Flávio Bolsonaro deveriam dar entrevista todo dia, quanto mais eles falam, mais se enrolam. Valdemar entregou o filhote de presidiário”, acrescentou.

Atualmente, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro está preso no Distrito Federal após ser alvo da Operação Compliance Zero. A Polícia Federal investiga um esquema de fraudes financeiras que, segundo a corporação, movimentou ao menos R$ 12 bilhões em nível nacional.

O dono do Banco Master está em tratativas para firmar um acordo de colaboração premiada. A PF rejeitou a delação feita pelo empresário e, em de crítica, investigadores apontaram “seletividade” dos fatos na proposta apresentada pela defesa de Vorcaro.

Já Flávio Bolsonaro viajou nesta segunda (25) para Washington, onde pretende se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é aliado do bolsonarismo e representa a extrema direita estadunidense.