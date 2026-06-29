Caiado deve anunciar vice nesta quarta em evento na sede nacional do PSD

247 - O pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que anunciará, na quarta-feira (1º), o nome que ocupará a vaga de vice em sua chapa para as eleições de 2026. Ao ser questionado por jornalistas nesta segunda-feira (29), Caiado evitou antecipar qualquer detalhe sobre a escolha e disse apenas que a definição será apresentada em um evento marcado para as 11h na sede nacional do PSD. As informações são do Metrópoles.

"Vamos por etapa, mas já está definido que na quarta-feira, às 11h, nós apresentaremos o vice que vai compor a nossa chapa", afirmou. "A curiosidade permanece", completou. Desde o início da pré-campanha, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, aparece entre os nomes cogitados para a vaga.

No fim de maio, ele declarou estar "à disposição" para discutir a possibilidade e afirmou que a decisão caberia a Caiado. De acordo com a apuração, o partido avançou nas conversas para lançar uma chapa formada apenas por filiados ao PSD.

Até o fim de 2025, Kassab também era apontado como possível vice na candidatura à reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), governo no qual ocupou o cargo de secretário de Governo e Relações Institucionais.

Nas últimas semanas, também cresceram as especulações sobre uma eventual composição entre Caiado e o pré-candidato do Missão, Renan Santos. Até o momento, porém, nenhuma das pré-campanhas confirmou qualquer acordo.

Pesquisa Quaest divulgada no último dia 10 apontou empate técnico entre Ronaldo Caiado e Renan Santos, ambos com 3% das intenções de voto. Após a divulgação do levantamento, Renan afirmou que via espaço para uma aliança com o ex-governador. Na ocasião, declarou: "Na última vez que trabalhei com o Caiado, a gente derrubou o PT".

A candidatura de Caiado deverá ser oficializada em 26 de julho, durante a convenção nacional do PSD.