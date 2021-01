Caminhões com carga de oxigênio para Manaus enfrentam atoleiro e atrasam entrega

247 - Um carregamento de carga de oxigênio que deveria ter chegado a Manaus nesta sexta-feira (22) atrasou devido a um atoleiro na BR-319 e a viagem deve terminar apenas neste domingo (24). A capital do Amazonas sofre uma grave crise de falta de oxigênio em meio ao agravamento da pandemia de Covid-19.

A carga é levada por quatro caminhões, vindos de Porto Velho, Rondônia, e que ficaram atolados na região do km-392 da BR-319, no chamado trecho do meio da estrada. No total, eles carregam cerca de 100 mil metros cúbicos de oxigênio, fornecidos pelo governo federal, segundo reportagem do G1 .

A capital do Amazonas esteve no centro de uma crise sem precedentes nos últimos dias devido à falta de oxigênio nas unidades hospitalares e pacientes chegaram a morrer com falta de ar . A crise do oxigênio que começou em Manaus foi registrada depois em outras localidades, como Pará . Pacientes do Amazonas chegaram a ser transferidos para outros estados.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSDB), afirmou neste sábado (23) que vai publicar um decreto, válido a partir de segunda-feira (25), para endurecer as restrições na circulação de pessoas no estado do Amazonas.

