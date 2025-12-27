Canadá encerra restrições e volta a importar frango brasileiro

247 - O Canadá comunicou oficialmente ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) a reabertura de seu mercado para a carne de frango do Brasil, encerrando todas as restrições que ainda incidiam sobre o produto brasileiro no comércio internacional. A medida marca o fim do processo de retomada dos embarques após a suspensão motivada por um único caso de influenza aviária de alta patogenicidade registrado em uma granja comercial no Rio Grande do Sul.

Com a decisão canadense, o Brasil recupera o último mercado que ainda mantinha bloqueio às importações do frango brasileiro, concluindo o ciclo de reaberturas iniciado após o foco da doença, identificado em quinta-feira (16 de maio). A retomada ocorre após o cumprimento dos protocolos sanitários exigidos e a adoção das medidas técnicas previstas nos acordos internacionais.

Nos meses seguintes ao registro do caso, os principais destinos internacionais retomaram gradualmente os embarques de carne de frango do Brasil. A normalização dos fluxos avançou de forma progressiva, incluindo a decisão recente da União Europeia e de outros mercados estratégicos, até a liberação final anunciada pelo Canadá.

O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, destacou a condução do processo pelas autoridades brasileiras e pelo setor produtivo. “A reabertura do Canadá conclui um processo exemplar de gestão sanitária e diplomática. O Brasil atuou com transparência, rigor técnico e agilidade, demonstrando a solidez do seu sistema de defesa agropecuária e a maturidade das suas relações internacionais”, afirmou.

Segundo Santin, o encerramento desse ciclo reforça a confiança internacional no sistema sanitário brasileiro e confirma a capacidade do país de administrar eventos sanitários de forma técnica, responsável e alinhada às normas globais. “Foi um trabalho altamente coordenado, com liderança do ministro Carlos Fávaro e atuação decisiva dos secretários Luís Rua e Carlos Goulart. O diálogo permanente com os parceiros internacionais e com o setor produtivo foi fundamental para esse resultado”, completou.