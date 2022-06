Carla Zambelli diz que irá processar delegado Saraiva por dizer que ela faz parte da 'bancada do crime na Amazônia'

Apoie o 247

247 - A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL) usou as redes sociais para anunciar que irá acionar a Justiça contra o delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva, que a acusou de integrar a “bancada do crime na Amazônia” em defesa do interesse de madeireiras na região.

“Meu nome nos top trends por conta de um pré-candidato tentando aparecer midiaticamente às custas do cargo que usurpa e do ódio dos comunistas contra mim. Que arrume um bom advogado, vai precisar. “Minhas rugas de preocupação”, postou Zambelli no Twitter junto com uma foto da palma de sua mão.

A declaração de Saraiva foi feita nesta terça-feira (14) em entrevista à GloboNews. Na ocasião, o delegado e ex-superintendente da corporação no Amazonas afirmou que políticos, estão envolvidos com crimes envolvendo a extração ilegal de madeira na Amazônia, o que dificulta o combate aos crimes ambientais na região.

“Olha o Centrão, veja de onde saíram grande parte dos parlamentares do Centrão. São financiados por esses grupos. [os senadores] Zequinha Marinho, Telmário Mota, Mecia de Jesus, Jorginho Mello, de Santa Catarina, mandou ofício, a [deputada federal] Carla Zambelli foi lá defender madeireiro”, disse Saraiva na entrevista.

Veja a postagem de Carla Zambelli.

Meu nome nos top trends por conta de um pré candidato tentando aparecer midiaticamente às custas do cargo que usurpa e do ódio dos comunistas contra mim. Que arrume um bom advogado, vai precisar.



Minhas rugas de preocupação: pic.twitter.com/3NJ8cx0j7z — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) June 15, 2022

