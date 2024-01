Carlos Bolsonaro é excluído do grupo de WhatsApp da Câmara após operação da PF

Apoie o 247

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi removido do grupo de WhatsApp da Câmara Municipal do Rio na tarde desta segunda-feira (29), mesmo dia em que foi deflagrada a operação da Polícia Federal (PF) que investiga o esquema de espionagem ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo de Jair Bolsonaro (PL). O responsável pela ação foi o presidente da Casa, Carlo Caiado (PSD), que no entanto, não explicou aos parlamentares o motivo da remoção. A informação foi primeiramente divulgada primeiro pelo colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, e confirmada pelo Globo . Na segunda-feira (29), a PF vasculhou a casa da família Bolsonaro em Angra dos Reis (RJ). Carlos, seu pai e seus irmãos estavam na residência quando os policiais federais chegaram com os mandados de busca e apreensão. No entanto, teriam deixado o local em uma lancha e retornado horas depois.

