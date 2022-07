Carlos Bolsonaro posta foto diante do Capitólio, enquanto seu pai ataca as urnas eletrônicas

Apoie o 247

247 - Enquanto Jair Bolsonaro (PL), em transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta quinta-feira (7), incitava seus apoiadores a promoverem o caos antes das eleições, Carlos Bolsonaro (Republicanos) também fazia sua parte.

Ele publicou no Twitter uma foto em frente ao Capitólio, nos Estados Unidos, palco de uma das maiores tentativas de violação da democracia estadunidense. Em 2020, Donald Trump foi derrotado nas urnas e provocou seus seguidores a invadirem o Capitólio, em uma tentativa frustrada de se manter no poder apesar do revés na eleição.

"Tentar assassinar o Presidente da República, partido sendo financiado pelo crime organizado, anular o parlamento com dinheiro roubado da Petrobrás, nada disso ameaça a democracia, mas certamente dirão que esses pixels que formam essa fotografia são uma grande ameaça", escreveu Carlos Bolsonaro, tendo escolhido a dedo o cenário da foto.

Jair Bolsonaro ameaçou mais uma vez as eleições em sua transmissão, citando inclusive o que ocorreu no Capitólio em 2020. 'Você sabe o que está em jogo, e você sabe como deve se preparar, não para um novo Capitólio, mas nós sabemos o que temos que fazer antes das eleições".

