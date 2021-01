Carreatas pelo país fortalecem apoio a impeachment de Bolsonaro

Todas as capitais registraram mobilização em defesa principalmente do impeachment, mas também pela vacina e pela permanência do auxílio emergencial. Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro registraram grandes concentrações edit

247 - Com as carreatas deste sábado (23), a mobilização nacional pelo Fora Bolsonaro mudou de patamar. As manifestações que ocorreram em todas as capitais do país, além de outras dezenas de cidades do interior, fortaleceram o apoio ao impeachment, que já vinha se tornando pauta frequente com o agravamento da pandemia e as sequenciais irresponsabilidades do governo em agir contra a Covid-19.

Confira vídeos e fotos das carreatas.

A Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, Fórum Pelos Direitos e Liberdades Democráticas e o Acredito convocaram para os atos, que ocorreram desde a parte da manhã, com mais força à tarde.

“Isso revela o conjunto da insatisfação que tem a população brasileira com esse genocida”, comentou Carmen Foro, secretária-geral da CUT e da Frente Brasil Popular, em um balanço feito nesta noite na TV 247 . Ela destacou a força da articulação, que fez tudo em tempo recorde: desde terça-feira (19).

“Eu penso que tem uma boa janela aberta agora, por mais que estejamos com muitas dificuldades, no momento de pico da pandemia, mas é muito importante não perder de vista, mesmo de forma ainda a ser apenas com as pessoas que têm carro ainda a ir às ruas, foi muito significativo. Imagino que se tivéssemos que fazer uma mobilização dessa agora com presença física, nós tínhamos tido milhares de pessoas nas ruas”, afirmou.

Nesta semana, a insatisfação contra o presidente levou a hashtag #ForaBolsonaro a aparecer entre os assuntos mais comentados do país nas redes sociais. Na tarde deste sábado, a hashtag #CarreataForaBolsonaro aparece entre os tópicos mais citados no Twitter.

O coordenador da Central de Movimentos Populares (CMP), Raimundo Bonfim, disse à reportagem do Uol na concentração em São Paulo, que cerca de 100 carreatas foram organizadas hoje pelos movimentos sociais em todo o país. E destacou as bandeiras de luta: Fora Bolsonaro; impeachment já; vacina já; e retorno do auxílio emergencial e proteção ao emprego.

Ao 247, o ex-ministro Aloizio Mercadante , presidente da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, avaliou que “a velocidade e amplitude que as carreatas se formaram demonstra que a panela de pressão foi destampada, o Fora Bolsonaro mudou de patamar e vai virar um poderoso movimento popular”.

