Caso Felipe Neto tem reviravolta com pedido de condenação de Nando Moura

247 - Uma reviravolta pode alterar o desfecho do processo criminal movido pelo influenciador Felipe Neto contra o músico Nando Moura. Segundo revelou a coluna de Fábia Oliveira, do site Metrópoles, um parecer da Procuradoria-Geral de Justiça mudou o rumo do caso após derrota inicial do youtuber na Justiça.

O processo teve início após Felipe Neto acusar Nando Moura de injúria e difamação por conteúdos publicados em 2023 no YouTube e no Twitter. Nas postagens, o músico fez acusações e críticas ao influenciador, incluindo alegações de promoção de jogos de azar para menores, disseminação de fake news e ataques à reputação de terceiros.

Na sentença proferida em 30 de janeiro, a Justiça entendeu que as declarações de Nando Moura estavam inseridas no contexto de crítica. O juiz destacou que a reação do músico estaria ligada ao fato de Felipe Neto realizar publicações patrocinadas por empresas de apostas, especialmente considerando seu público jovem.

O magistrado apontou ainda os possíveis impactos negativos das apostas na saúde, sobretudo entre menores de idade, e considerou a crítica pertinente dentro desse contexto.





Recurso e mudança de entendimento

Após a decisão desfavorável, Felipe Neto recorreu. No recurso de apelação, o youtuber sustentou que havia dolo, ou seja, intenção clara de ofender sua honra, imagem e dignidade.

A análise do caso ganhou novo fôlego com o parecer do procurador de Justiça Pedro Baracat Guimarães Pereira, emitido em 7 de abril. No documento, o representante do Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, defendendo a condenação de Nando Moura.

Segundo o procurador, “está evidente nos autos o dolo do réu”, e as falas não se confundem com crítica legítima. Ele afirmou que os termos utilizados configuram “ataques diretos à dignidade e ao decoro” de Felipe Neto.

O parecer também ressalta que, mesmo que tenham existido conflitos anteriores entre as partes, isso não justificaria a repetição de ofensas. Para o procurador, “conflitos pretéritos não legitimam injúrias reiteradas”.

Apesar da mudança significativa no andamento do caso, a decisão final ainda não foi tomada. O recurso será analisado por desembargadores, que não são obrigados a seguir o parecer do Ministério Público, embora esse tipo de manifestação tenha peso relevante no julgamento.