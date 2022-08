Censura do Youtube à imprensa independente é inaceitável, diz Juliano Medeiros, presidente do Psol

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do PSol, Juliano Medeiros, se manifestou nesta quarta-feira (10) em solidariedade à TV 247 pela remoção de pelo menos 15 de seus vídeos do Youtube, pela prática de suposto "discurso de ódio".

Em nota, o dirigente do PSol afirmou que a TV 247 tem se destacado como um espaço de defesa da democracia, dos direitos sociais e da soberania nacional. "Em nenhum momento reproduziu qualquer discurso de ódio", afirmou Medeiros.

"Manifesto minha solidariedade aos profissionais da TV247 e repúdio as tentativas de criar uma falsa equivalência entre as mentiras da extrema-direita e o jornalismo crítico", acrescentou o presidente do PSol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> ABI cobra do Youtube revisão imediata da censura contra a TV 247

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a nota na íntegra:

CENSURA À IMPRENSA INDEPENDENTE É INACEITÁVEL

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A plataforma YouTube retirou ao menos 15 vídeos do canal da TV 247. O canal tem se destacado como um espaço de defesa da democracia, dos direitos sociais e da soberania nacional. Em nenhum momento reproduziu qualquer discurso de ódio.

Outros vídeos, produzidos pela extrema-direita, ao contrário, permaneceram meses no ar. Alguns deles associavam abertamente a esquerda a crimes como a pedofilia e ao tráfico de drogas, estimulando a violência política contra seus militantes.

Manifesto minha solidariedade aos profissionais da TV247 e repúdio as tentativas de criar uma falsa equivalência entre as mentiras da extrema-direita e o jornalismo crítico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Juliano Medeiros

Presidente Nacional do PSOL

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.