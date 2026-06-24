Chico Alencar cobra afastamento de Jaques Wagner

247 - O deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) defendeu que Jaques Wagner (PT-BA) se afaste da liderança do governo no Senado após ser envolvido no caso Master. Segundo a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, o parlamentar cobrou que o senador adote o chamado “protocolo Hargreaves” para se defender fora do cargo.

A referência feita por Chico Alencar é ao ex-ministro Henrique Hargreaves, que chefiava a Casa Civil no governo Itamar Franco e decidiu deixar temporariamente o posto depois de ser citado em uma acusação de corrupção. Mais tarde, Hargreaves retornou ao ministério, após as denúncias contra ele serem consideradas sem fundamento.

Em declaração à coluna Painel, Chico Alencar afirmou que poucos parlamentares do campo progressista se manifestaram publicamente sobre a situação de Jaques Wagner.

“Dá para contar nos dedos da mão esquerda os parlamentares do campo progressista que se manifestaram quanto ao caso do Jaques Wagner, pedindo seu afastamento da liderança do governo no Senado. A grande maioria prefere aguardar a decisão do Lula”, disse o deputado.

O parlamentar também defendeu que todos os investigados sejam tratados com o mesmo critério, independentemente de sua posição política ou institucional. Para Chico Alencar, a apuração deve seguir sem favorecimentos nem perseguições.

“De minha parte, considero que devemos tratar todos os investigados de maneira igual. Que se defendam, assumindo a responsabilidade por seus atos. E que a PF (Polícia Federal) siga no seu trabalho, sem proteger nem perseguir ninguém”, acrescentou.

Jaques Wagner ocupa a função de líder do governo no Senado, cargo estratégico na articulação política entre o Palácio do Planalto e a base aliada no Congresso. A cobrança feita por Chico Alencar amplia a pressão pública sobre o senador em meio aos desdobramentos do caso Master.