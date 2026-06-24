Planalto se prepara para novas denúncias contra integrantes do PT da Bahia em caso ligado ao Banco Master

247 – O Palácio do Planalto se prepara para enfrentar uma nova rodada de denúncias e investigações da Polícia Federal envolvendo integrantes do PT da Bahia, grupo político formado por aliados históricos do presidente Lula.

De acordo com reportagem de Vera Rosa, do Estado de S. Paulo, interlocutores de Lula foram informados nos últimos dias de que, além do líder do governo no Senado, Jaques Wagner, o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa também poderá ser atingido por novas suspeitas. Ambos governaram a Bahia e são figuras centrais do PT no estado, além de integrarem o núcleo político de maior confiança do presidente.

O caso envolve uma teia de relações empresariais e financeiras que passa pela privatização da Empresa Baiana de Alimentos (Ebal), pelo cartão de crédito consignado Credcesta, pelo banqueiro Augusto Lima e por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A modalidade de crédito consignado, com desconto direto na folha salarial, expandiu-se no país em parceria com a instituição comandada por Vorcaro.

Rui Costa nega ligação com Vorcaro

A Polícia Federal investiga denúncias de que Rui Costa teria recebido incentivos para restringir ao Banco Master a operação de crédito consignado para servidores públicos. O ex-ministro nega a acusação e afirma que teve apenas um encontro com Daniel Vorcaro, em dezembro de 2024, durante uma audiência com Lula no Palácio do Planalto. Rui Costa costuma repetir a seguinte frase ao tratar do caso: “Se ele passasse na minha frente, não saberia quem é”.