Governo Lula avalia nomes para o lugar de Jaques Wagner na liderança do Senado

247 – A permanência do senador Jaques Wagner (PT-BA) na liderança do governo Lula no Senado Federal entrou em fase decisiva, em meio à crise aberta após ele se tornar alvo da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. No Palácio do Planalto, a avaliação é de que a situação do parlamentar passou a gerar desgaste político para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pode levar a uma troca no comando da articulação governista na Casa.

De acordo com a CNN, o governo já discute nomes para substituir Jaques Wagner na liderança do governo no Senado, embora a decisão final dependa de uma conversa entre o senador e Lula.

A principal cotada para assumir o posto é a senadora Teresa Leitão (PT-PE), parlamentar de primeiro mandato que vem sendo elogiada internamente por sua capacidade de articulação. De acordo com Jussara Soares, um dos pontos favoráveis ao nome da senadora é sua relação política com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

"A avaliação é que ela tem conseguido ter uma boa articulação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o que é muito importante para o governo neste momento", afirmou a analista.

O dia D de Wagner

Esta quarta-feira é o dia decisivo para o futuro do líder governista. Antes de se reunir com Lula, Wagner deve conversar com Davi Alcolumbre. Em seguida, terá o encontro considerado definitivo com o presidente, no qual será discutida sua permanência ou saída da liderança.

Segundo fontes do Palácio do Planalto, a tendência é que a reunião resulte em uma troca oficializada. Ainda assim, aliados reconhecem que a relação pessoal de décadas entre Lula e Jaques Wagner torna o desfecho politicamente sensível.

Teresa Leitão ganha força como alternativa

O nome de Teresa Leitão aparece, neste momento, como a opção mais forte para substituir Wagner. A senadora pernambucana tem sido vista como alguém capaz de dialogar com diferentes setores da base aliada e manter uma interlocução importante com a presidência do Senado.

A boa relação com Davi Alcolumbre é considerada estratégica pelo governo. O Planalto precisa preservar pontes no Senado para aprovar pautas prioritárias e reduzir o risco de derrotas políticas em um momento de maior tensão institucional e eleitoral.

Embora esteja em seu primeiro mandato, Teresa Leitão passou a ser citada como uma alternativa viável justamente por reunir dois elementos valorizados pelo governo: vínculo com o PT e capacidade de articulação parlamentar.