Jaques Wagner se reunirá com Alcolumbre antes de conversa com Lula

247 - O senador Jaques Wagner (PT-BA), atual líder do governo no Senado Federal, terá uma reunião nesta quarta-feira (24) com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), em meio às articulações que antecedem sua saída da função. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

O encontro tem como principal objetivo agradecer a Alcolumbre pelo apoio público manifestado ao parlamentar petista após a operação realizada pela Polícia Federal na semana passada. O presidente do Senado foi um dos poucos integrantes do chamado centrão a se posicionar abertamente em defesa do ex-governador da Bahia.

Além do gesto de agradecimento, Jaques Wagner deve assumir um papel de interlocutor político para tentar reaproximar Alcolumbre do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo dirigentes do PT ouvidos pela CNN Brasil, o senador pretende contribuir para a retomada do diálogo entre os dois líderes, mesmo diante da perspectiva de deixar o posto de líder do governo.

Nos bastidores, integrantes de partidos de centro avaliam que Alcolumbre vê com preocupação a saída de Jaques da liderança governista. O senador baiano é considerado um interlocutor de confiança e desempenhou papel relevante na interlocução entre o Palácio do Planalto e o Senado ao longo dos últimos anos.

A relação construída entre Jaques Wagner e Alcolumbre, segundo a reportagem, foi um dos fatores que ajudaram a manter o petista na liderança do governo, mesmo em momentos de desgaste político e diante de derrotas sofridas pelo Executivo em votações importantes no Senado.

Ainda nesta quarta-feira, Lula e Jaques Wagner devem discutir oficialmente a saída do senador da função de líder do governo na Casa. A mudança vem sendo tratada nos bastidores desde o início da semana.

Na segunda-feira (22), o presidente reuniu-se com auxiliares e aliados do Palácio do Planalto para avaliar o cenário político. Conforme o diagnóstico apresentado por integrantes do governo, a substituição de Jaques na liderança seria uma medida necessária para reduzir os impactos da crise e preservar a imagem de Lula em um contexto de preparação para a disputa pela reeleição.