Jaques Wagner resiste, mas Lula deve recomendar que ele deixe a liderança no Senado

247 - A permanência de Jaques Wagner (PT-BA) na liderança do governo no Senado entrou no centro das discussões políticas em Brasília. Embora o senador tenha afirmado a aliados que não pretende deixar imediatamente o cargo, interlocutores do Palácio do Planalto avaliam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá recomendar seu afastamento em reunião prevista para quarta-feira (24).

Segundo a Folha de São Paulo, Wagner tem reiterado que somente abrirá mão da liderança caso receba um pedido direto de Lula. A expectativa dentro do governo é que o presidente faça essa solicitação caso o senador não tome a iniciativa antes do encontro.

Operação da PF elevou pressão no Planalto

O debate sobre a permanência de Wagner ganhou intensidade após a operação da Polícia Federal relacionada às investigações envolvendo o Banco Master. Nos bastidores, integrantes do governo consideram que uma mudança na liderança ajudaria a proteger o presidente Lula e a reduzir os impactos políticos da crise.

Auxiliares do Planalto argumentam que a continuidade de Wagner no posto mantém os holofotes voltados para o caso e dificulta tanto sua defesa quanto os esforços do governo para retomar a agenda política.

Aliados do senador, por outro lado, tentam construir uma saída negociada. Uma das alternativas discutidas prevê que Wagner permaneça no cargo até a visita de Lula à Bahia, marcada para 2 de julho. Nesse cenário, o afastamento seria apresentado como uma decisão voltada à dedicação do parlamentar às articulações políticas no estado.

Desgaste político já preocupava setores do governo

A avaliação sobre uma eventual substituição de Wagner não surgiu apenas após a operação da PF. Parte do governo já demonstrava insatisfação com a condução da articulação política no Senado.

Entre os episódios citados nos bastidores está a derrota da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF), além do desgaste na relação entre Wagner e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Apesar disso, Lula mantém uma relação histórica e de confiança com o senador baiano. Segundo relatos de aliados, o presidente procura evitar qualquer movimento que possa ser interpretado como demonstração de desconfiança em relação ao parlamentar.

Entrevista ampliou desconforto no Planalto

Integrantes do governo afirmam que Lula ficou contrariado após Wagner citar o presidente em entrevistas concedidas na semana passada. A avaliação de auxiliares é que as declarações acabaram levando a discussão para dentro do Palácio do Planalto.

O senador sustenta que sua fragilização política pode afetar o desempenho eleitoral de Lula na Bahia, estado considerado fundamental para a vitória presidencial de 2022. Interlocutores do presidente, entretanto, entendem que a manutenção do caso no debate nacional pode ampliar os desgastes para o governo.

Dentro do grupo político de Wagner cresce o apoio à possibilidade de um afastamento temporário, desde que a medida seja construída de forma a preservar sua imagem e seu capital político.

Ligações de Lula e cenário para a sucessão

Após a deflagração da operação da Polícia Federal na Bahia, Lula telefonou duas vezes para Jaques Wagner na quinta-feira (18). De acordo com aliados do presidente, as conversas ocorreram em um momento delicado para o senador e não trataram da sucessão na liderança do governo.

Ministros relatam que os telefonemas representaram um gesto de solidariedade pessoal, mas não devem ser interpretados como garantia de permanência no cargo.

A estratégia defendida por integrantes do Planalto é que uma eventual saída seja apresentada como iniciativa do próprio senador, sob o argumento de que ele precisa concentrar esforços em sua defesa.

Em entrevista à BandNews TV, na semana passada, Wagner destacou o apoio recebido do presidente. "Ele fez questão de me ligar, de se solidarizar comigo", afirmou. O senador também demonstrou confiança na manutenção de sua posição.

"A liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e eu acho muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem e pela confiança que ele tem em mim", declarou.