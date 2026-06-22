Lula se irrita com Jaques Wagner no caso Master

247 - O presidente Lula (PT) ficou contrariado com o suposto envolvimento do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), no caso Master, após a Polícia Federal apontar indícios de benefícios relacionados ao Banco Master e ao grupo de Daniel Vorcaro. A crise ganhou força também depois de uma entrevista do senador à BandNews, na qual ele comentou um telefonema recebido do presidente após ser alvo da operação, informa Bela Megale, de O Globo.

Auxiliares de Lula afirmam que dois pontos pesaram de forma especial para ampliar a irritação do presidente. O primeiro foi o fato de Wagner ter garantido a Lula que não havia nada que pudesse comprometê-lo em relação ao grupo de Vorcaro. A investigação da PF, porém, apresentou elementos em sentido oposto, segundo o relato publicado.

O segundo foco de desgaste foi a entrevista concedida por Jaques Wagner à BandNews. De acordo com a apuração, o senador falou sem autorização prévia sobre a ligação que recebeu de Lula após a ação da Polícia Federal. Na mesma entrevista, Wagner afirmou que não deixaria a liderança do governo no Senado, salvo se o presidente determinasse sua saída, o que gerou constrangimento político ao Palácio do Planalto.

Nos bastidores, a avaliação é que o clima para a permanência de Wagner na liderança ficou deteriorado. Integrantes do PT e de uma ala do governo consideram frágeis as explicações apresentadas pelo senador para rebater as acusações presentes no inquérito policial.

A operação da PF foi deflagrada na quinta-feira (18). Segundo a investigação, Jaques Wagner teria recebido benefícios por ter atuado em favor do Banco Master. Entre os pontos mencionados pela PF está um apartamento avaliado em R$ 2,45 milhões.

Na entrevista à BandNews, Wagner admitiu ter pedido a Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, que comprasse o imóvel, com a condição de que o senador recompraria o apartamento posteriormente. A PF também cita outras supostas regalias, como uso de aeronaves particulares e ingresso para um camarote de show da cantora Taylor Swift, em Los Angeles, ao custo de R$ 63,3 mil.

Ainda de acordo com a investigação, uma empresa ligada ao núcleo familiar de Jaques Wagner recebeu uma transferência de R$ 3 milhões de uma financeira vinculada a Augusto Lima. O conjunto desses elementos aumentou a pressão política sobre o senador dentro do governo.

Jaques Wagner deve se reunir com Lula nesta segunda-feira. Petistas e integrantes do governo trabalham para que ele peça para deixar a liderança no Senado, em meio ao desgaste provocado pela operação e pelas explicações apresentadas até agora.