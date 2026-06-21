Chico Alencar defende afastamento de Jaques Wagner após denúncias envolvendo Vorcaro e Master

247 - O deputado federal Chico Alencar (PSol-RJ) defendeu o afastamento imediato do senador Jaques Wagner da liderança do PT no Senado Federal, em meio às denúncias que envolvem o nome de Daniel Vorcaro e o Banco Master.

Em sua páginas nas redes socias, Chico Alencar afirma que, diante da gravidade das acusações, o líder do PT no Senado deveria se afastar preventivamente do cargo até que os fatos sejam esclarecidos.

“Como membro de um partido sem qualquer rabo preso com Vorcaro/Master, e por reconhecer a gravidade das acusações, peço a você, Jaques Wagner, que se AFASTE JÁ DA LIDERANÇA DO PT no Senado, até que tudo se esclareça. Não fique esperando o presidente Lula pedir”, escreveu.

Ele segue defendendo uma postura de apuração rigorosa e transparência diante das denúncias.

“Não podemos ter a mesma postura dos nossos adversários - de negação, de mentira, de fuga, de ‘explicações’ que não se sustentam - frente às denúncias e investigações da PF", afirmou.

Chico Alencar também reforça a necessidade de aprofundamento das investigações e cita a possibilidade de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

“Pela apuração até às últimas consequências da fraude Master, doa a quem doer! Pela instalação de uma das três CPIs pedidas no Congresso Nacional - uma delas de iniciativa das nossas companheiras da Federação PSOL-REDE, Fernanda Melchionna e Heloísa Helena”, disse.

O deputado defende o afastamento como medida de responsabilidade política. “É preciso ter hombridade. Sair fora é importante e necessário”, completou.