Jaques Wagner se reuniu com André Mendonça antes de operação da PF

247 - O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), se reuniu na semana passada com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do inquérito que apura supostas fraudes bilionárias e esquemas criminosos relacionados ao Banco Master. O encontro ocorreu poucos dias antes de o senador ser alvo da mais recente fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal.

As informações foram divulgadas pela coluna da jornalista Milena Teixeira, do portal Metrópoles. Segundo a publicação, a reunião aconteceu dias antes da deflagração da nova etapa da investigação que tem como foco irregularidades envolvendo a instituição financeira comandada pelo empresário Daniel Vorcaro.

De acordo com a apuração, durante a conversa, Jaques Wagner e André Mendonça trataram principalmente de temas relacionados ao estado da Bahia. Os dois também abordaram, de forma breve, questões ligadas ao Banco Master, que está no centro das investigações conduzidas pelas autoridades.

Operação investiga Banco Master

A Operação Compliance Zero apura suspeitas de fraudes de grande escala e possíveis esquemas ilícitos envolvendo o Banco Master. O caso tramita sob relatoria do ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal.

A nova fase da investigação teve como um dos alvos o senador Jaques Wagner. A operação busca aprofundar a apuração sobre a atuação de pessoas e empresas relacionadas aos fatos investigados.

O Banco Master é presidido por Daniel Vorcaro e vem sendo alvo de investigações que procuram esclarecer a existência de supostas irregularidades financeiras e estruturas criminosas associadas à instituição.

Contrato de R$ 12 milhões entrou no radar

A reportagem também relembra uma informação anteriormente revelada pela coluna de Milena Teixeira. Segundo a publicação, Bonnie de Bonilha, advogada e esposa do enteado de Jaques Wagner, firmou um contrato de R$ 12 milhões com o Banco Master.

O acordo passou a integrar o conjunto de fatos que vêm recebendo atenção no contexto das investigações relacionadas à instituição financeira.

Até o momento, o conteúdo divulgado sobre a reunião entre Jaques Wagner e André Mendonça indica que o encontro teve como foco principal questões ligadas à Bahia, além de uma rápida conversa sobre o Banco Master, conforme relatado pela coluna do Metrópoles.