“Alguém viu algum áudio do Jaques Wagner pedindo R$ 134 milhões para o Vorcaro?", diz Boulos

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, falou nesta sexta-feira (19) sobre as suspeitas envolvendo o senador Jaques Wagner (PT-BA) e o Banco Master.

Em Porto Alegre (RS), o ministro disse que é preciso separar acusações e suspeitas de casos em que existem provas, de acordo com declarações divulgadas pelo Brasil de Fato.

“O senador Jaques Wagner vai ter oportunidade de apresentar defesa. Isso é parte do processo legal, do amplo direito de defesa e sem condenação prévia. Outro caso é quando existem provas”, afirmou.

Em seguida, Boulos criticou nomes ligados ao bolsonarismo e à oposição. “Alguém viu algum áudio do Jaques Wagner pedindo R$ 134 milhões para o Vorcaro? Eu não ouvi. Eu ouvi o do Flávio Bolsonaro, que é candidato da oposição à Presidência da República”, disse.

O ministro também citou Nikolas Ferreira (PL-MG), Cláudio Castro (PL) e Ibaneis Rocha (MDB). “O Jaques Wagner deu R$ 2 bilhões da Previdência da Bahia, quando era governador, para o Banco Master? Não. Quem deu foi o Cláudio Castro, governador bolsonarista. O Jaques Wagner tentou salvar o Master usando um banco estadual? Não. Quem fez isso foi o Ibaneis, governador bolsonarista”, afirmou.

Para Boulos, todos os casos devem ser apurados, mas não devem ser tratados da mesma forma. “Existem casos em que há suspeitas e elas têm que ser respondidas. Existem casos em que há provas. E aí as pessoas têm que responder por isso”, concluiu.

Mais cedo, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, foi alvo na quinta-feira da operação da Polícia Federal Compliance Zero, após investigação apontá-lo como o beneficiário de vantagens econômicas indevidas de ao menos R$ 8,35 milhões para atuar em favor dos interesses do Banco Master.