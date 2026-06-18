Jaques Wagner nega ter recebido vantagens do Master

247 - O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), negou nesta quarta-feira (18) ter recebido vantagens indevidas do esquema do Banco Master, e disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade em um telefonema, após o parlamentar ter sido alvo de busca e apreensão em nova fase da operação Compliance Zero.

"Nunca recebi dinheiro do Banco Master", afirmou ele, em entrevista à BandNews TV.

Segundo o senador, o dinheiro encontrado em seus endereços pela Polícia Federal diz respeito a diárias de viagens recebidas do Senado, destacando que os valores estavam em envelopes com timbre oficial e foram devidamente declarados.

Wagner também disse que Lula telefonou para prestar solidariedade, e afirmou acreditar que o presidente não mexerá em sua posição como líder do governo no Senado. "O presidente Lula me ligou para se solidarizar comigo, demonstrou absolutamente confiança", afirmou.

O senador foi alvo nesta quinta de operação da Polícia Federal após investigação apontá-lo como o beneficiário de vantagens econômicas indevidas de ao menos R$ 8,35 milhões para atuar em favor dos interesses do Banco Master.