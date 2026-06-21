Jaques Wagner deve deixar liderança do governo após pressão no PT e no Planalto

247 – O senador Jaques Wagner (PT-BA) deve pedir para deixar a liderança do governo no Senado após a operação da Polícia Federal realizada em seus endereços na quinta-feira (18). Inicialmente, o parlamentar resistiu à possibilidade de saída do cargo e afirmou que só deixaria a função por determinação do presidente Lula.

A informação foi publicada pela jornalista Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo. Segundo a apuração, nas horas seguintes à ação policial, Wagner se mostrou irredutível em relação à hipótese de deixar a liderança, mas mudou de posição depois de conversas internas e apelos de aliados.

Em entrevista à BandNews, ainda no primeiro momento de reação à operação, o senador fez questão de afirmar que permaneceria no posto, a menos que recebesse uma ordem direta de Lula para sair. A declaração foi interpretada como uma tentativa de demonstrar firmeza política diante da pressão gerada pelo episódio.

Vinte e quatro horas depois, porém, o cenário já era outro. De acordo com a coluna, Wagner teria arrefecido a resistência e se mostrado mais calmo após uma série de conversas no PT e no governo. A expectativa, agora, é que ele trate do assunto em uma reunião com Lula no início da próxima semana.

Pressão interna aumenta sobre Wagner

A permanência de Jaques Wagner na liderança do governo passou a ser vista como um problema político dentro do Planalto e do PT. Integrantes do governo avaliam que a continuidade do senador no cargo poderia criar constrangimentos para o presidente Lula e ampliar o desgaste em torno da articulação política no Senado.

Um ministro ouvido pela coluna resumiu o sentimento predominante no governo: "É voz unânime dentro do governo: ele tem que pedir para sair. Não pode constranger o presidente".

A frase indica que, ao menos nos bastidores, a saída de Wagner passou a ser tratada como a solução mais provável para preservar o governo de uma crise prolongada. A avaliação é que o senador, ao pedir para deixar a liderança, evitaria que Lula tivesse de tomar publicamente uma decisão mais dura contra um aliado histórico.

Aliado histórico de Lula

Jaques Wagner é um dos nomes mais próximos de Lula dentro do PT. Ex-governador da Bahia, ex-ministro e senador, ele sempre ocupou espaço central nas articulações políticas do campo governista. Sua presença na liderança do governo no Senado era vista como uma forma de garantir diálogo com diferentes setores da Casa.

Por isso mesmo, a eventual saída do cargo tem peso político relevante. Não se trata apenas de uma troca administrativa, mas de um movimento que pode reorganizar a relação do governo com sua base no Senado em um momento de forte sensibilidade política.

A situação se tornou ainda mais delicada porque Wagner inicialmente tentou condicionar sua saída a uma decisão expressa de Lula. Ao afirmar que só deixaria o posto por ordem do presidente, o senador colocou o Planalto diante de uma escolha difícil: mantê-lo no cargo em meio à pressão ou assumir o desgaste de afastar um aliado de longa data.

Reunião com Lula deve definir desfecho

A expectativa no PT e no governo é que a reunião entre Jaques Wagner e Lula, prevista para o início da próxima semana, sirva para encaminhar a saída do senador da liderança. A leitura predominante é que Wagner deverá se antecipar e pedir para deixar a função, evitando que o presidente tenha de tomar a iniciativa.

A mudança de humor do senador, segundo a coluna, ocorreu após conversas e apelos de aliados. O tom mais calmo adotado por Wagner nas últimas horas reforçou a percepção de que ele já admite a possibilidade de deixar o cargo.

Até agora, a principal preocupação no Planalto é impedir que a crise em torno do senador contamine a agenda do governo. A liderança no Senado é uma posição estratégica, responsável por organizar votações, negociar com parlamentares e defender os interesses do Executivo dentro da Casa.

Governo tenta evitar desgaste maior

A eventual saída de Jaques Wagner deve abrir uma nova etapa de articulação política para Lula no Senado. O governo precisará escolher um nome capaz de manter diálogo com a base aliada, reduzir tensões internas e evitar que a crise prejudique votações de interesse do Planalto.

A operação da Polícia Federal elevou a pressão sobre o senador e acelerou discussões que, até então, estavam restritas aos bastidores. A avaliação dentro do governo, de acordo com a coluna, é que o desgaste se tornou grande demais para que Wagner siga na liderança sem impor custos políticos ao presidente.

O caso também expõe a sensibilidade da relação entre Lula e seus aliados históricos. Wagner é uma figura de confiança do presidente, mas a pressão interna indica que a preservação do governo passou a prevalecer sobre a manutenção do senador em um cargo estratégico.

O desfecho deve ocorrer após a conversa entre os dois. Até lá, integrantes do PT e do governo trabalham com a expectativa de que Jaques Wagner reconheça o novo cenário e formalize sua saída da liderança no Senado.