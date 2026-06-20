Alckmin sobre Jaques Wagner: Lula vai conduzir bem a questão e PF tem independência
Vice-presidente comenta crise envolvendo o líder do governo no Congresso e reforça autonomia da Polícia Federal
247 - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado (20) que o presidente Lula vai lidar da melhor forma possível com a crise política envolvendo o líder do governo no Congresso, senador Jaques Wagner (PT-BA), e a investigação relacionada ao Banco Master.
Durante evento do setor ferroviário em Dom Aquino (MT), Alckmin reforçou a autonomia das instituições de investigação ao comentar o avanço das apurações conduzidas pela Polícia Federal.
“O presidente Lula vai conduzir bem a questão e quero destacar o exemplo do governo com o espírito republicano. A Polícia Federal tem total independência para cumprir o seu trabalho”, afirmou Alckmin.
O caso envolve o senador Jaques Wagner, citado em investigações da nova fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades relacionadas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master.
Diante da repercussão do caso, aliados avaliam que Jaques Wagner pode deixar a liderança do governo no Congresso na próxima semana, embora o senador tenha negado qualquer irregularidade e afirmado que não tem responsabilidade por conversas atribuídas a terceiros.