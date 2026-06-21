Eliane Cantanhede cobra investigação de Flávio Bolsonaro após ação contra Jaques Wagner

247 - A jornalista Eliane Cantanhêde questionou a condução das investigações do chamado Caso Master ao apontar uma aparente diferença de tratamento entre políticos citados nas apurações. Em artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo, ela observa que operações de busca e apreensão já atingiram os senadores Jaques Wagner (PT-BA) e Ciro Nogueira (PP-PI), mas não alcançaram Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também mencionado nas investigações conduzidas pela Polícia Federal.

Segundo a colunista, as medidas contra Wagner e Nogueira foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a partir de pedidos da Polícia Federal. Para Cantanhêde, a ausência de uma ação semelhante contra Flávio Bolsonaro levanta questionamentos diante dos elementos já reunidos pelos investigadores.

De acordo com a análise, a Polícia Federal possui registros que apontariam para uma solicitação de R$ 134 milhões feita por Flávio Bolsonaro ao banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A quantia teria sido destinada ao financiamento do filme Dark Horse, produção sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. As investigações também indicam que o senador teria viajado a São Paulo para um encontro presencial com Vorcaro quando o empresário já cumpria medidas cautelares e utilizava tornozeleira eletrônica.

Jaques Wagner e Ciro Nogueira já foram alvo de operações

Jaques Wagner, líder do governo Lula no Senado, tornou-se um dos principais alvos recentes da investigação. Segundo os elementos citados pela colunista, a Polícia Federal identificou benefícios que incluiriam um apartamento avaliado em R$ 2,5 milhões, viagens em jatinhos particulares, ingressos para shows e contratos envolvendo integrantes de sua família.

A operação de busca e apreensão realizada contra o senador resultou na apreensão de celulares, moedas estrangeiras e relógios de alto valor. Cantanhêde destaca que as medidas foram adotadas após o surgimento de evidências consideradas consistentes pelos investigadores.

No caso de Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e presidente nacional do PP, a investigação aponta para vantagens que incluiriam viagens frequentes em aeronaves privadas, estadias em destinos internacionais e repasses financeiros que, segundo a apuração, teriam alcançado pelo menos R$ 6 milhões.

Emenda apresentada no Senado está sob escrutínio

Outro ponto destacado pela colunista envolve uma emenda apresentada por Ciro Nogueira no Senado. Conforme a análise, a proposta beneficiava diretamente interesses do Banco Master e teria sido elaborada dentro da própria instituição financeira.

A emenda tratava da ampliação do teto do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), tema de interesse do setor bancário. Para os investigadores, a iniciativa integra o conjunto de elementos que sustentam as suspeitas sobre a relação entre o senador e o grupo empresarial.

Diante desse cenário, Cantanhêde questiona por que medidas semelhantes ainda não foram adotadas contra Flávio Bolsonaro, apesar da existência de provas apontadas pela Polícia Federal.

Diferenças nas suspeitas podem explicar cenário

Uma das hipóteses discutidas para explicar a diferença de tratamento entre os casos é que as investigações estariam focadas não apenas em pedidos de recursos, mas também na existência de contrapartidas e benefícios pessoais efetivamente recebidos.

Segundo essa interpretação, os casos envolvendo Jaques Wagner e Ciro Nogueira apresentariam indícios mais robustos de vantagens concretas vinculadas ao relacionamento com Daniel Vorcaro e o Banco Master. Já no caso de Flávio Bolsonaro, ainda não teriam sido identificadas evidências suficientes sobre eventual retorno ou compensação relacionada aos recursos solicitados.

A versão apresentada pelo senador do PL sustenta que a negociação tratava de um acordo privado. Ainda assim, Cantanhêde observa que a realização de buscas e apreensões costuma ter como um dos objetivos a preservação de provas, especialmente em investigações complexas e de grande repercussão.

Possível operação teria forte impacto político

Para a jornalista, outra explicação possível é que a Polícia Federal e o ministro André Mendonça estejam aprofundando a investigação antes de autorizar medidas mais contundentes contra Flávio Bolsonaro. A cautela buscaria evitar questionamentos em um contexto marcado pela proximidade das eleições e pela elevada sensibilidade política do caso.

Cantanhêde ressalta ainda que uma eventual operação contra o senador do PL teria enorme repercussão nacional. Ela lembra que a divulgação de um áudio relacionado às investigações já produziu efeitos no debate político e eleitoral.

A colunista também cita levantamento recente do Datafolha segundo o qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aliado político de Flávio Bolsonaro, foi mencionado no contexto das movimentações do senador. Na mesma análise, ela destaca pesquisa em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 41% das intenções de voto, contra 31% de Flávio Bolsonaro em um eventual primeiro turno. Para Cantanhêde, os próximos passos da Polícia Federal poderão influenciar diretamente o cenário político nos próximos meses.