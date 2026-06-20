Caso Dark Horse trava Flávio Bolsonaro e impede reação contra Lula no Datafolha

247 – O caso Dark Horse segue como um obstáculo político para Flávio Bolsonaro (PL) na corrida presidencial de 2026. Segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (20), o senador não conseguiu reduzir a distância em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera o primeiro turno com 41% das intenções de voto, contra 31% do bolsonarista.

O levantamento, publicado pela Folha de S.Paulo, mostra que Flávio estancou por ora o prejuízo eleitoral causado pela revelação de que havia pedido dinheiro a Daniel Vorcaro, do Banco Master, para bancar um filme sobre Jair Bolsonaro (PL). A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em 139 cidades, nos dias 17 e 18 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o registro no TSE é BR-09956/2026.

Escândalo impõe teto ao crescimento de Flávio

O Datafolha mostra estabilidade em relação à rodada anterior, mas essa estabilidade tem sentidos diferentes para os dois principais candidatos. Para Lula, significa manutenção da liderança. Para Flávio, revela dificuldade de reação após o desgaste provocado pelo caso Dark Horse.

Na pesquisa anterior, feita depois da revelação do pedido de dinheiro a Daniel Vorcaro, Lula aparecia com 40%, enquanto Flávio tinha 31%. Agora, Lula marca 41% e o senador permanece com os mesmos 31%.

Ou seja: mesmo após tentar conter os danos, Flávio Bolsonaro não conseguiu recuperar terreno. A diferença, que havia chegado a nove pontos, agora aparece em dez pontos no primeiro turno.

Filme sobre Jair Bolsonaro virou problema eleitoral

O caso Dark Horse ganhou peso político por envolver uma tentativa de financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro. O nome do projeto, que significa “azarão”, acabou se transformando em símbolo do desgaste enfrentado por Flávio Bolsonaro em sua tentativa de se consolidar como herdeiro eleitoral do bolsonarismo.

A revelação atingiu diretamente a imagem do senador, que buscava se apresentar como candidato competitivo contra Lula. Em abril, Flávio havia conseguido empatar com o presidente em uma simulação de segundo turno. Depois do escândalo, porém, viu a diferença voltar a favorecer Lula.

No segundo turno, o Datafolha mostra Lula com 47% contra 43% de Flávio Bolsonaro, repetindo o placar registrado há um mês. Brancos e nulos somam 8%, e 1% não sabe.

Flávio fica preso à própria base

Os números indicam que Flávio Bolsonaro segue forte dentro do núcleo bolsonarista, mas enfrenta dificuldade para ampliar apoio fora dele. O senador aparece isolado em segundo lugar no primeiro turno, com 31%, mas não consegue reduzir a vantagem de Lula nem se aproximar do presidente no cenário espontâneo.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula lidera com 30%, enquanto Flávio aparece com 17%. A diferença de 13 pontos reforça a maior presença nacional do presidente e a limitação do senador na lembrança direta do eleitorado.

O resultado sugere que Flávio ainda depende fortemente da transferência do capital político de Jair Bolsonaro, enquanto Lula conserva protagonismo próprio no cenário nacional.

Rejeição alta amplia dificuldade do bolsonarista

Outro problema para Flávio Bolsonaro é a rejeição. Segundo o Datafolha, 48% dos entrevistados dizem que não votariam no senador de jeito nenhum. Lula aparece com 46%, tecnicamente empatado dentro da margem de erro, mas o dado é especialmente delicado para Flávio porque ele ainda tenta expandir sua candidatura.

A rejeição elevada dificulta a busca por votos de centro e por eleitores menos identificados com o bolsonarismo. Em uma disputa de segundo turno, na qual o candidato precisa ampliar alianças e reduzir resistências, esse índice se torna um dos principais entraves para o senador.

Flávio aparece numericamente à frente de Lula no quesito rejeição, e esse dado se soma ao desgaste do caso Dark Horse, que reforça dúvidas sobre sua capacidade de atravessar uma campanha nacional sem novos danos políticos.

Desvantagem entre mulheres expõe fragilidade eleitoral

Os recortes do Datafolha mostram outro ponto sensível para Flávio Bolsonaro: o desempenho ruim entre mulheres. Em um eventual segundo turno, Lula marca 52% nesse segmento, contra 37% do senador.

A diferença também é expressiva entre donas de casa, grupo no qual Lula tem 56%, contra 38% de Flávio. Entre estudantes, o presidente aparece com 55%, enquanto o bolsonarista registra 38%.

Esses números ajudam a explicar por que Flávio busca uma vice mulher para tentar melhorar sua imagem junto ao eleitorado feminino. A estratégia, porém, ainda não aparece convertida em crescimento nas pesquisas.

Alinhamento aos Estados Unidos vira munição contra Flávio

Além do caso Dark Horse, Flávio Bolsonaro passou a enfrentar ataques relacionados ao seu alinhamento aos Estados Unidos. Depois de um encontro com Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, o senador conseguiu que facções criminosas fossem consideradas terroristas pelos EUA e apresentou uma série de promessas de linha dura para reanimar sua base conservadora.

Governistas, porém, passaram a classificar Flávio como traidor por se alinhar aos EUA em meio à ameaça de novas tarifas contra o Brasil. A acusação reforça uma linha de ataque baseada na defesa da soberania nacional, tema que tende a ganhar peso na campanha.

Nesse contexto, Flávio tenta se apresentar como duro na segurança pública, mas abre espaço para críticas de submissão a interesses estrangeiros. Para Lula, o embate permite contrastar a defesa da soberania brasileira com o alinhamento externo do bolsonarismo.

Bolsonarismo não rompe isolamento no primeiro turno

No cenário de primeiro turno, Lula e Flávio aparecem isolados no topo. Mas a distância entre os dois mostra que o senador ainda não conseguiu transformar a herança bolsonarista em liderança eleitoral.

Depois de Lula, com 41%, e Flávio, com 31%, aparecem Ronaldo Caiado e Renan Santos, ambos com 3%. Romeu Zema, Aécio Neves, Samara Martins e Augusto Cury registram 2%. Joaquim Barbosa, Cabo Daciolo e Rui Costa Pimenta têm 1%. Hertz Dias e Edmilson Costa não pontuaram.

A vantagem de Lula evidencia que Flávio ocupa o segundo lugar, mas não consegue ameaçar a liderança do presidente no momento. A candidatura bolsonarista permanece competitiva, porém limitada por rejeição alta, desgaste político e dificuldade de expansão.

Caso Master espalha desgaste, mas Flávio não se recupera

O escândalo envolvendo o Banco Master também passou a atingir o campo governista, após operação da Polícia Federal que mirou Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, suspeito de ter recebido pagamentos de Daniel Vorcaro.

A pesquisa, no entanto, capta apenas parcialmente esse efeito, pois foi realizada nos dias 17 e 18 de junho, sendo que a operação ocorreu no dia 18. Mesmo assim, o dado central permanece: Flávio Bolsonaro não conseguiu se beneficiar do novo ambiente político nem recuperar terreno diante de Lula.

Governistas temem que a operação contra Wagner esvazie a exploração do Dark Horse, mas o Datafolha mostra que o prejuízo original ao senador ainda não foi revertido.

Datafolha reforça o peso negativo do Dark Horse

O caso Dark Horse se tornou um divisor de águas na trajetória recente de Flávio Bolsonaro. Antes do escândalo, o senador havia alcançado empate com Lula em uma simulação de segundo turno. Depois da revelação envolvendo Daniel Vorcaro e o financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro, passou a perder por quatro pontos na disputa direta e ficou dez pontos atrás no primeiro turno.

A nova pesquisa não mostra queda adicional expressiva, mas também não mostra recuperação. Para uma candidatura que precisa crescer, ficar parado pode ser um problema tão grave quanto cair.

O Datafolha confirma que Flávio Bolsonaro segue competitivo dentro do campo da direita, mas enfraquecido na comparação com Lula. O senador carrega a rejeição mais alta, perde no primeiro turno, perde no segundo e ainda enfrenta o peso de um escândalo que atingiu sua imagem justamente no momento em que tentava se apresentar como alternativa nacional ao presidente.