Nordeste, mulheres e estudantes sustentam vantagem de Lula no Datafolha

247 – A nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (20) mostra que a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial de 2026 é sustentada por segmentos estratégicos do eleitorado, como Nordeste, mulheres, donas de casa, estudantes, eleitores mais pobres, pretos, homossexuais e bissexuais.

O levantamento, publicado pela Folha de S.Paulo, ouviu 2.004 eleitores em 139 cidades nos dias 17 e 18 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-09956/2026.

Nordeste segue como bastião de Lula

O Datafolha mostra que Lula chega a 61% das intenções de voto no Nordeste, região que historicamente desempenha papel decisivo em suas vitórias eleitorais. O resultado reforça a força do presidente entre os eleitores nordestinos e confirma a região como um dos principais pilares de sua base política.

A vantagem no Nordeste se soma ao bom desempenho de Lula entre os mais pobres e os menos escolarizados. Esses segmentos têm sido centrais na trajetória política do presidente e continuam demonstrando forte identificação com seu projeto.

O apoio nordestino também ajuda a explicar a liderança nacional de Lula no primeiro turno, em que ele aparece com 41% contra 31% de Flávio Bolsonaro.

Mulheres ampliam vantagem sobre Flávio

Entre mulheres, Lula também apresenta desempenho expressivo. Em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro, o presidente marca 52%, enquanto o senador registra 37%.

A diferença de 15 pontos mostra uma dificuldade importante para o campo bolsonarista. O próprio desempenho mais fraco entre mulheres explica a busca de Flávio por uma vice mulher, em tentativa de reduzir sua rejeição e melhorar sua imagem nesse segmento.

Para Lula, o resultado reforça uma vantagem estratégica. O voto feminino tende a ter peso decisivo em disputas nacionais e, no cenário medido pelo Datafolha, o presidente aparece em posição claramente superior.

Donas de casa e estudantes favorecem o presidente

O Datafolha também mostra vantagem de Lula entre donas de casa. Nesse grupo, o presidente tem 56%, contra 38% de Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno.

Entre estudantes, a diferença também é expressiva: Lula registra 55%, enquanto Flávio aparece com 38%. Os dados revelam que o presidente mantém força tanto em segmentos populares quanto entre parcelas do eleitorado jovem e em formação.

Esses recortes ajudam a sustentar a dianteira nacional de Lula e indicam que sua candidatura conserva apelo em grupos sensíveis a temas como educação, direitos sociais, renda, inclusão e democracia.

Força entre grupos sociais estratégicos

Além do Nordeste, das mulheres, das donas de casa e dos estudantes, Lula tem melhor desempenho entre os eleitores mais pobres, menos escolarizados, pretos, homossexuais e bissexuais.

Esses grupos compõem uma base social ampla, que ajuda a explicar a vantagem do presidente no cenário nacional. A pesquisa mostra que Lula mantém conexão com segmentos que historicamente associam sua trajetória a políticas de inclusão social, valorização do trabalho e combate à desigualdade.

A força nesses grupos também compensa o melhor desempenho de Flávio Bolsonaro entre empresários, eleitores de maior renda, evangélicos, brancos e moradores do Sul.

Flávio lidera entre empresários e no Sul

O Datafolha registra que Flávio Bolsonaro tem desempenho superior entre empresários, segmento no qual alcança 69%, contra 25% de Lula. O senador também se sai melhor entre eleitores de maior renda, evangélicos, brancos e chega a 54% no Sul.

Esses dados indicam que a disputa eleitoral mantém clivagens sociais, regionais e ideológicas bem definidas. Lula concentra maior apoio entre segmentos populares e grupos sociais historicamente ligados à defesa de direitos, enquanto Flávio se fortalece entre setores conservadores e de renda mais alta.

Ainda assim, no conjunto do eleitorado, a vantagem é do presidente. Lula lidera o primeiro turno por dez pontos e vence todas as simulações de segundo turno testadas.

Base social amplia competitividade de Lula

A força de Lula em segmentos decisivos é um dos fatores que explicam sua competitividade nacional. O presidente aparece com 41% no primeiro turno e venceria Flávio Bolsonaro por 47% a 43% no segundo.

Contra Ronaldo Caiado, Lula teria 47% a 41%. Contra Romeu Zema, venceria por 48% a 39%. Em todos os cenários testados, o presidente mantém vantagem.

O Datafolha mostra que essa liderança não depende apenas da rejeição aos adversários, mas também de uma base social consistente. Nordeste, mulheres, donas de casa, estudantes e eleitores de menor renda formam o núcleo que sustenta a dianteira de Lula no momento.

Retrato favorável ao presidente

A pesquisa é um retrato do momento, mas seus recortes revelam tendências importantes da disputa presidencial de 2026. Lula lidera nacionalmente e mantém desempenho forte nos grupos que podem decidir a eleição.

A vantagem entre mulheres, estudantes, donas de casa e nordestinos indica que o presidente conserva uma coalizão eleitoral ampla. Ao mesmo tempo, a dificuldade de Flávio Bolsonaro nesses segmentos mostra os limites de expansão do bolsonarismo para além de sua base tradicional.

No cenário atual, o Datafolha confirma que a liderança de Lula é sustentada por bases sociais sólidas e por uma presença nacional que segue decisiva na política brasileira.