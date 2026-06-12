247 - China e Brasil ampliam cooperação financeira com debate sobre moedas locais, Panda Bonds e integração dos mercados, em uma nova etapa de aproximação entre os sistemas financeiros dos dois países. As informações são do Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro, em publicação no X.

O tema foi tratado em 9 de junho, durante a 4ª reunião do Grupo de Trabalho de Cooperação Estratégica Financeira China-Brasil, que reuniu os presidentes do Banco Popular da China e do Banco Central do Brasil.

A reunião abordou o avanço da cooperação bilateral em áreas consideradas estratégicas para a relação econômica entre os dois países. Entre os pontos discutidos estiveram o uso de moedas locais, investimentos, financiamentos bilaterais, pagamentos transfronteiriços e a integração dos mercados financeiros brasileiro e chinês.

A agenda reforça o esforço de China e Brasil para ampliar mecanismos de financiamento e reduzir barreiras nas operações econômicas entre os dois mercados. O diálogo também sinaliza a busca por instrumentos capazes de fortalecer a circulação de investimentos e ampliar a conexão entre instituições financeiras dos dois países.

Integração financeira entre China e Brasil ganha novo impulso

Um dos destaques da publicação foi a menção aos Panda Bonds, títulos de dívida soberana emitidos pelo governo brasileiro no mercado chinês. A China afirmou dar boas-vindas à emissão desses papéis e indicou expectativa de que mais empresas brasileiras de alta qualidade também participem desse tipo de operação.

A emissão de Panda Bonds é apresentada como uma forma de ampliar os canais de financiamento disponíveis ao Brasil e às companhias brasileiras interessadas em acessar o mercado chinês. O instrumento também pode contribuir para aprofundar a ligação entre os sistemas financeiros dos dois países.

Segundo a publicação, a cooperação financeira entre China e Brasil segue em processo de aprofundamento. A avaliação divulgada pelo Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro é de que essa agenda cria novas oportunidades de investimento e fortalece uma parceria econômica baseada em benefício mútuo.

A aproximação ocorre em um contexto de fortalecimento das relações econômicas entre os dois países, com ênfase em mecanismos financeiros capazes de facilitar investimentos, financiamentos e operações transfronteiriças. A integração dos mercados financeiros foi apontada como um dos eixos centrais da cooperação estratégica bilateral.

Panda Bonds entram na agenda bilateral

A recepção chinesa à emissão de Panda Bonds pelo Brasil foi apresentada como um novo marco na relação financeira entre os países. Ao citar a possibilidade de participação de empresas brasileiras nessas emissões, a publicação sinaliza que o mercado chinês pode se tornar uma alternativa relevante de financiamento para companhias brasileiras.

A cooperação também envolve o debate sobre pagamentos transfronteiriços e uso de moedas locais, temas que têm ganhado importância nas relações econômicas internacionais. No caso de China e Brasil, a pauta aparece vinculada à ampliação da integração financeira e à construção de canais mais diretos entre os dois mercados.

Com a continuidade das discussões no Grupo de Trabalho de Cooperação Estratégica Financeira China-Brasil, os dois países buscam consolidar novas frentes de colaboração em investimentos, financiamentos e integração de mercados, reforçando a parceria econômica bilateral.