Cid Gomes diz que não apoiará candidatura de Ciro

247 - O senador Cid Gomes afirmou que não deverá apoiar uma eventual candidatura do irmão, Ciro Gomes, nas próximas eleições. A declaração explicita o distanciamento político entre os dois e reforça a divisão dentro do grupo que, por anos, teve forte influência no cenário político do Ceará.

Segundo Cid, a decisão está relacionada às recentes alianças de Ciro, que, de acordo com o senador, incluem partidos historicamente adversários de seu campo político. O posicionamento público evidencia não apenas um rompimento familiar no campo político, mas também um rearranjo de forças no estado, onde diferentes blocos disputam protagonismo.

Enquanto isso, Ciro Gomes indicou que deve definir, na segunda quinzena de maio, se disputará novamente a Presidência da República. Filiado ao PSDB desde outubro do ano passado, o ex-ministro foi recentemente convidado pelo deputado Aécio Neves, que preside a legenda, para integrar a corrida presidencial.

Nos bastidores, a movimentação de Ciro ocorre em meio a incertezas sobre sua estratégia eleitoral. Inicialmente, ele havia firmado uma aliança com o PL para a disputa ao governo do Ceará, posicionando-se como principal opositor à continuidade do PT no comando do estado. No entanto, há sinais de que essa articulação pode ser revista.

Caso opte por disputar o Palácio do Planalto, Ciro deve entrar novamente em um cenário polarizado, buscando espaço entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve tentar a reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro.