Cidadania aprova Aécio Neves como pré-candidato ao Planalto

247 - A executiva nacional do Cidadania aprovou nesta sexta-feira (22) o lançamento da pré-candidatura do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) à Presidência da República pela federação formada com o PSDB. Segundo a legenda, Aécio seria o nome mais capacitado para liderar uma frente de terceira via "centrada em responsabilidade fiscal, fortalecimento das instituições e crescimento sustentável, com equilíbrio entre as pautas econômica e ambiental". As informações são do SBT Brasil.

Na quarta-feira (20), o parlamentar já havia afirmado que existia "um movimento" dentro do partido para apresentá-lo como alternativa ao Palácio do Planalto após as revelações sobre o envolvimento do senador Flávio Bolsonaro (PL) com o banqueiro Daniel Vorcaro.

A articulação, no entanto, ainda não mobilizou outras siglas do campo de centro e direita. MDB e Republicanos indicaram que devem priorizar os palanques estaduais e manter neutralidade na disputa nacional. O Solidariedade foi um dos poucos partidos que demonstraram abertura para discutir a proposta.

Trajetória política

Aécio Neves foi um dos principais nomes da política brasileira nas últimas décadas. Em 2014, disputou a Presidência da República contra Dilma Rousseff (PT), mas foi derrotado no segundo turno. Posteriormente, o deputado teve o nome envolvido nas investigações da Operação Lava Jato, período em que também ocorreu o enfraquecimento do PSDB no cenário nacional.

Nos bastidores, aliados classificam a movimentação em torno da pré-candidatura como um "balão de ensaio", estratégia utilizada para testar reações políticas e avaliar possíveis cenários eleitorais.