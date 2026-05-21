Cleitinho lidera corrida pelo governo de Minas em todos os cenários, aponta Real Time Big Data

247 - O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparece na liderança isolada da disputa pelo governo de Minas Gerais nas eleições de 2026, de acordo com pesquisa do Instituto Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira (21).

Segundo o levantamento, Cleitinho lidera todos os cenários testados tanto no primeiro quanto no segundo turno. No principal cenário estimulado — quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados — o senador soma 35% das intenções de voto, mais do que o dobro do segundo colocado, Rodrigo Pacheco (PSB), que registra 15%.

Na sequência aparecem Alexandre Kalil (PDT), com 14%, e Mateus Simões (PSD), com 11%. Gabriel Azevedo (MDB) tem 6%, enquanto Maria da Consolação (PSol) registra 3%. Ben Mendes (Missão) e Flávio Roscoe (PL) aparecem com 2% cada. Túlio Lopes (PCB) não pontuou.

Ainda segundo a pesquisa, 5% dos entrevistados disseram votar em branco ou nulo, enquanto 7% afirmaram não saber ou preferiram não responder.

Nos cenários de segundo turno, Cleitinho também mantém vantagem confortável sobre todos os adversários testados pelo instituto. Contra Rodrigo Pacheco, o senador do Republicanos aparece com 48% das intenções de voto, diante de 30% do parlamentar do PSB.

Em uma eventual disputa contra Alexandre Kalil, Cleitinho marca 46%, enquanto o ex-prefeito de Belo Horizonte soma 33%. Já em confronto com Mateus Simões, o senador registra 48%, contra 26% do adversário.

O levantamento ainda simulou um segundo turno entre Cleitinho e Gabriel Azevedo. Nesse cenário, o senador alcança 47% das intenções de voto, enquanto o deputado estadual aparece com 27%.

Na pesquisa espontânea — modalidade em que os entrevistados respondem sem acesso prévio à lista de candidatos — Cleitinho também lidera, com 9% das citações. Alexandre Kalil, Mateus Simões e Rodrigo Pacheco aparecem empatados com 2% cada.

Nikolas Ferreira e Aécio Neves registraram 1% das menções. Outros nomes somaram 3%. Já os votos brancos e nulos chegaram a 9%, enquanto 71% disseram não saber em quem votar ou preferiram não responder.

O Instituto Real Time Big Data ouviu 1.600 pessoas entre os dias 19 e 20 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.