Ciro Gomes diz que não disputará a Presidência e confirma candidatura no Ceará

247 - O ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB) decidiu não disputar a Presidência da República nas eleições de 2026. A informação foi divulgada inicialmente pelo G1 nesta segunda-feira (11), durante participação do político no Fórum Otimista Brasil 2026, promovido pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), em São Paulo.

Ciro confirmou que irá concentrar seus esforços na política estadual e anunciou que oficializará sua candidatura ao governo do Ceará no próximo dia 16 de maio. Durante o evento, ele explicou que a escolha foi motivada pela prioridade dada ao cenário político cearense.

“Apesar do amor pelo Brasil”, declarou Ciro Gomes, “desta vez pesou mais” a decisão de disputar o comando do Ceará.

O ex-governador participou de um painel voltado à discussão da atual conjuntura política e social do país. A declaração encerra meses de especulação sobre uma possível nova candidatura presidencial do ex-ministro, que já disputou o Palácio do Planalto em quatro ocasiões.

Em 2022, Ciro teve o pior desempenho eleitoral de sua trajetória política. Naquele pleito, quando ainda integrava o PDT, terminou a corrida presidencial em quarto lugar, com cerca de 3% dos votos válidos em nível nacional.

Mesmo após retornar recentemente ao PSDB, o ex-ministro vinha mantendo em aberto a possibilidade de disputar novamente a Presidência. Em declarações anteriores, afirmou que analisaria o convite da legenda antes de tomar uma decisão definitiva.

“Eu me obrigo, por respeito, a pensar e amadurecer o assunto, e devo no fim da primeira quinzena de maio tomar essa decisão”, havia afirmado anteriormente.

Com a decisão, o cenário político no Ceará ganha novos contornos para 2026. Ciro Gomes volta a direcionar sua atuação ao estado onde construiu grande parte de sua carreira política, tendo exercido os cargos de prefeito de Fortaleza, governador e parlamentar.